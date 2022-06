SNARKY PUPPY IN TOUR/ Il nuovo album e i concerti italiani

Gli Snarky Puppy stanno arrivando. Quattro le esibizioni nel nostro paese: 28 giugno Roma, Auditorium Parco della Musica, 5 luglio Palermo, Teatro di Verdura,16 luglio Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine e 7 luglio a Firenze, Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Previste anche date in Francia, Norvegia, Spagna, UK, Irlanda, Belgio.

Il gruppo arriva ben rodato dal lungo e prestigioso tour negli Stati Uniti insieme agli Steely Dan la leggendaria band guidata da Donald Fagen.

Una crescita esponenziale per questa sorta di collettivo che raduna circa 30 musicisti che a turno, fanno parte dell’ensemble che si esibisce dal vivo. Gli Snarky Puppy hanno raccolto e portato avanti il vessillo del jazz elettrico o se volete della fusion e sono diventati un modello delle molte band formatesi sulla loro scia, collocandosi accanto ai giganti del genere: Miles Davis, Weather Report, Pat Metheny Group, Chick Corea, Herbie Hanconk e Steps Ahead.

Molte band strumentali ora hanno una configurazione simile a quella degli Snarky Puppy, con molti strumenti elettrici, trame diverse, che combinano jazz, funk e rock, ma non era così nei primi anni 2000. Abbiamo continuato a suonare insieme per diciotto anni, quindi sappiamo chi siamo e anche dove vogliamo andare mentre integriamo nuove idee nella musica. La musica che proponiamo è sempre in evoluzione, in continuo movimento. (Michael League)

Di fatto rappresentano una eccezione nell’attuale panorama jazzistico essendo l’unica band stabile capace di una intensa attività concertistica e discografica.

Tutto ebbe inizio quando nel 2004, dieci amici si iscrissero al programma jazz dell’Università del North Texas a Denton, la stessa che frequentò Lyle Mays.

Migliaia i concerti in ogni angolo del mondo, dal 2006 anno di uscita del loro primo album, hanno vinto quattro Grammy, l’ultimo dei quali con il doppio dal vivo LIVE AT ROYAL ALBERT HALL pubblicato nel 2020, mentre sale l’attesa per il nuovo EMPIRE CENTRAL in uscita il prossimo 30 settembre.

Un passaggio importante quello nel nostro paese che, sin dalla prima esibizione di alcuni anni fa a Umbria Jazz al Teatro Morlacchi, ha decretato un grande successo per questa band costituita da musicisti di altissimo livello, capaci di esibizioni al calor bianco sotto la direzione di Michael League, leader dalle qualità “Ellingtoniane”.

Dal 3 al 10 di marzo gli Snarky Puppy, a Dallas presso gli studi Deep Ellum Art Company hanno registrato il loro nuovo lavoro EMPIRE CENTRAL. Ben diciannove i musicisti impegnati. Presente, come special guest alle tastiere, Bernard Wright, di recente scomparso. Wright conosciuto per il suo hit Who do You Love, ha suonato fra gli altri con Miles Davis, Roberta Flack e Wayne Shorter ed ha svolto un fondamentale ruolo nella crescita dei musicisti texani.

A marzo abbiamo trascorso 3 settimane a Dallas registrando un nuovo album ritrovando vecchi amici e mentori, incluso il grande Bernard Wright, tragicamente scomparso. Bernard è stato una delle più grandi influenze sulla scena musicale di Dallas negli ultimi venti anni ed è considerato da tutta la band il nostro maestro, il nostro Yoda. Bernard è stato con noi per quasi tutte le sessioni di registrazione e si è esibito come ospite speciale in diverse tracce. Ha suonato al meglio come mai mi era capitato di sentirlo e questo per noi è stato un grande dono. Cercheremo di onorarlo e ricordarlo nei prossimi mesi, poiché più di chiunque altro ha contribuito all’evoluzione di Snarky Puppy. Invitiamo tutti i nostri fan a dare uno sguardo al catalogo di Bernard anche per sostenere la sua famiglia (Michael League)

Sedici i brani composti dai vari componenti per il nuovo album registrato dal vivo in studio con la presenza di un ristretto pubblico. EMPIRE CENTRAL, vuole rendere omaggio a Bernard Wright e al movimento musicale di Dallas, città nella quale la band si è formata. League dopo il successo dei due album registrati in modo tradizionale, IMMIGRANCE (2019) e CULCHA VULCHA (2016), ritorna al passato supportato questa volta da una serie di tecnologie Radial HDI capaci di esaltare al meglio la performance della band. Proprio in questi giorni, la band ha rilasciato il primo video Trinity (extended version).

In attesa dell’uscita del nuovo album non ci resta che assistere ai loro concerti, questo il line up con il quale si esibiranno in Italia: Michael League – Basso, Minimoog Model D bass e direzione musicale, Jason “JT” Thomas – batteria , Marcelo Woloski – percussioni, Bill Laurance , tastiere, Justin Stanton – tastiere, tromba, Michael “Maz” Maher –tromba, flicorno, Chris Bullock – Sax, flauto, Bob Lanzetti – chitarra , Zach Brock – violino .

Da non mancare come il nuovo album del tastierista Bill Laurance con la The Untold Orchestra del quale vi parleremo a breve.











