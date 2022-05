Snellenburg, Trasselli e Siena/ “Sandra e Raimondo è come se fossero ancora con noi”

Il ricordo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello a Oggi è un altro giorno grazie alle testimonianze di tre persone che hanno avuto la fortuna di lavorare al loro fianco: parliamo di Pierfilippo Siena, Barbara Snellenburg e Giorgia Trasselli. Barbara interpretava Kate nella celebre serie tv: “Io ero la vicina di casa, Raimondo ci provava sempre (ride, ndr)”. Pierfilippo, figlio del celebre regista, ha poi ricordato: “Aveva un’ironia inglese, nel dire le cose semplici del quotidiano in un modo che ti faceva ridere”.

“È come se fossero sempre qui. E’ stato un bel lavoro, ci ho lasciato il cuore”, ha ricordato con affetto Giorgia Trasselli, la tata della coppia. Nel giorno del centenario del grande Raimondo Vianello, Barbara Snellenburg ha voluto ricordare un aneddoto in particolare: “Io arrivavo dall’Olanda, non li conoscevo ed era anche un vantaggio per certi versi. Lui amava improvvisare, mi ricordava sempre mio nonno”.

IL RICORDO DI SANDRA E RAIMONDO A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Giorgia Trasselli ha ricordato l’influenza di “Casa Vianello” e la nascita del tormentone “Che noia che barba, che barba che noia”: “Il tormentone è nato da Sandra. Poi gli autori l’hanno inserita sempre. E’ una invenzione assolutamente sua. Lei si annoiava perché lui era ostile alle iniziative che lei prendeva. Poi la cosa divertente e comica è che Raimondo si lascia coinvolgere in tutte queste cose che finivano malissimo”. Barbara Snellenburg ha poi aggiunto: “Quel tormentone arrivava dal quotidiano (ride, ndr). Il segreto del loro amore era il rispetto, l’umorismo. Lui si ricordava tutto, Sandra a fine produzione dava sempre un regalo a tutti. Poi andavi da Raimondo a ringraziarlo ma lui non sapeva nulla (ride, ndr)”.

