Sniffy, cos’è?/ Polvere bianca alla frutta che sembra cocaina: “La sniffi ed ha un effetto energizzante”

Sta spopolando fra i giovani una nuova sostanza, leggasi la Sniffy. Si tratta di una polvere bianca che viene solitamente inalata dal naso, come la cocaina, e che può provocare un piacere “proibito” ed è “assolutamente legale”. Questo quanto si legge sul sito web dello stesso marchio Sniffy, un prodotto quindi che strizza l’occhio alla “polvere bianca” sia nella forma quanto nella gestualità, ed inoltre si vende al grammo e si assume con una pipetta direttamente dalla narice del naso.

Ma cosa c’è in questa polvere “magica”? Avrebbe delle proprietà eccitanti e sembra che gli influencer la stiano consigliando per fare i compiti. E’ aromatizzata alla frutta, precisa Today, e teoricamente sarebbe vietata ai minori di 18 anni: peccato che sulla confezione non compaia alcun riferimento a riguardo in quanto viene venduta come complimento alimentare.

SNIFFY, COS’È? COSA SI TROVA AL SUO INTERNO

Al suo interno vi si trova caffeina ma anche taurina e creatina, ma anche arginina, citrullina, beta-alanina e maltodestrina, una sorta quindi di versione in polvere di una bevanda energizzante, così come la definisce Highway, sigla che la commercializza, specificando che gli effetti “sono immediati” ed hanno una durata di circa 20 o 30 minuti, così come si legge ancora sul sito. Come accennato sopra, sono diversi gli influencer che la stanno pubblicizzando, anche giovani, che si rivolgono ad un pubblico di altrettanti giovanissimi.

Alla base di questa sostanza, un prodotto per fare festa ma che sia assolutamente legale, a differenza ovviamente della cocaina, e la si trova in Austria, Germania e Svizzera, oltre alla Francia, Paese quest’ultimo dove è approdata sul mercato solo di recente. Il governo d’oltralpe non è però stato a guardare ed è stato lanciato l’allarme con l’intenzione di vietarla (al momento è ancora legale).

SNIFFY, COS’È? LE PAROLE DEL MINISTRO FRANCESE DELLA SALUTE

Il ministro della Salute, Frédéric Valletoux, ha commentato: “È una corsa continua tra i quasi venditori di morte, la legge deve sempre correre dietro a chi ha sempre simpatiche idee per i nostri giovani”. E ancora: “E’ una oscenità. Ho scoperto quest’ultima invenzione 48 ore fa, questa spazzatura che alcune persone vogliono vendere. Vedrò nei prossimi giorni come vietare questo genere di cose.. Lo esaminerò molto rapidamente con i servizi, a partire da questo fine settimana. E appena possibile ti prometto che sarò intransigente su questo punto”, ha detto di recente durante un’intervista.

Il problema saranno le tempistiche che secondo Today non saranno brevi, di conseguenza la messa al bando non sarà introdotta nel giro di poco tempo. Al momento comunque alcuni tabaccai si stanno rifiutando di venderla, schierandosi quindi dalla parte del governo, ma ci sono molti per cui prevale la logica commerciale. Inoltre la Sniffy si può acquistare online anche in sconto e la richiesta sta crescendo sempre di più. La speranza è che il tutto possa essere bandito il prima possibile.











