Snowden/ Video, su Rai 3 il film con Joseph Gordon-Levitt (oggi, 17 novembre 2019)

Snowden andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, 17 novembre, dalle ore 21.20. Ci troviamo di fronte ad un film thriller del 2016 scritto e diretto da Oliver Stone (Platoon, JFK – Un caso ancora aperto, Assassini nati – Natural born killers) ed interpretato da Joseph Gordon-Levitt (Looper, 10 cose che odio di te, Inception), Shailene Woodley (Colpa delle stelle, la saga di Divergent, Resta con me), Zachary Quinto (Star Trek, le serie tv American horror story e Heroes) e Melissa Leo (Frozen river – Fiume di ghiaccio, The equalizer – Il vendicatore, Prisoners). Il film è basato sul libro The Snowden Files di Luke Harding, che racconta la storia vera di Edward Snowden, tecnico informatico della CIA responsabile di avere diffuso informazioni riservate su alcuni progetti governativi. Lo stesso Snowden appare nella pellicola nei panni di sè stesso nelle ultime scene del film.

Snowden, la trama del film

Ora soffermiamoci sulla trama di Snowden. Hong Kong, 2013. Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt), analista e tecnico informatico della CIA, accetta di incontrare in gran segreto due giornalisti per divulgare alcune informazioni riservate su alcune operazioni illegali svolte dall’NSA. Questi racconta tutta la sua vicenda partendo nel 2004. Edward si è arruolato nell’esercito, ma acausa di un infortunio viene congedato,. Gli viene offerta la possibilità di continuare a lavorare per il Governo entrando nella CIA. Durante l’addestramento scopre dell’esistenza del Foreign Intelligence Surveillance Act, che di fatto permette di sorvegliare ed intercettare liberamente i cittadini americani infrangendo di fatto i loro diritti. In questo periodo conosce su un sito di incontri Lindsay (Shailene Woodley), con cui comincia una relazione. I due si scontrano spesso perchè hanno visioni politiche opposte, ma questo non intacca il loro amore. Nel 2007 il protagonista comincia a mettere seriamente in discussione il suo lavoro, che gli sembra sempre meno etico e moralmente accettabile. Quando i suoi superiori decidono di mettere in atto un piano per incastrare un sospetto pakistano che non riescono a fare confessare, decide di dimettersi. Torna tuttavia a collaborare, nello stesso anno, con l’NSA, per poi passare definitivamente alla CIA.

Il trailer di Snowden





