Soap turche minacciano Pomeriggio Cinque di Gianluigi Nuzzi: in arrivo una rivoluzione storica a Mediaset? Come cambia il palinsesto Canale 5

Le Soap Turche minacciano il Pomeriggio 5 di Gianluigi Nuzzi? In arrivo una rivoluzione palinsesti?

Non è un mistero per nessuno che Mediaset e soprattutto Canale 5 puntano tutto sulle dizi turche, le soap nate in Turchia che con le loro vicende ricche di colpi di scena, intrighi, tradimenti e segreti scottanti catalizzano l’attenzione del pubblico. L’ultima in arrivo è Io Sono Farah che debutta proprio oggi, 28 luglio 2025, con protagonista Demet Ozdemir (già volto noto in Italia grazie al altre dizi turche) ma la liste è lunga e va da Forbidden Fruit a La forza di una donna, da Innocence e La notte nel cuore, da Segreti di famiglia a Tradimento.

Engin Akyürek, chi è attore di Tahir in Io sono Farah/ Carriera, vita privata segretissima: ha una fidanzata?

E per tutti questi motivi, dunque, alcuni siti come Bubino Blog e Davide Maggio ipotizzano che nell’ottica dell’ampio restyling di Canale 5 iniziato d’estate ma che potrebbe continuare anche nei prossimo mesi è possibile che a settembre ci siano delle importanti variazioni nella programmazione di rete ammiraglia Mediaset che, se confermate, comporterebbero una vera e proprio svolta epocale. Il successo sempre maggiore delle soap turche potrebbe essere una vera e proprio minaccia per il nuovo Pomeriggio Cinque che avrà al timone l’inedito volto per il pomeriggio feriale Gianluigi Nuzzi.

Location Io sono Farah: dov'è ambientata la nuova soap turca di Canale 5/ Girata tra i quartieri di Istanbul

Pomeriggio Cinque di Gianluigi Nizzi si accorcia e cambia orario? Svolta epocale a Mediaset

Scendendo nel dettaglio, infatti, l’arrivo della nuova soap Io sono Farah farà slittare la messa in onda de La forza di una donna alle 17.15 fino alle 18:45 per poi lasciare spazio a Sarabanda. Ebbene secondo i siti sopra riportati potrebbe essere una sorta di test, se il riscontro sarà molto positivo si potrebbe pensare di rimodulare gli orari. E per questo motivo il Pomeriggio Cinque di Gianluigi Nuzzi in partenza a settembre si accorcerebbe e cambierebbe orario andando in onda tra una soap e un’altra. A questo punto potrebbe anticipare di un po’ la partenza per dare poi la linea ad una dizi turche che farebbe così da traino al game show di Enrico Papi. Per il momento si tratta solo di suggestioni ma considerando l’ottimo successo negli ascolti delle soap nate in Turchia non è da escludere che a settembre ci siano dei clamorosi cambiamenti.