Soave, Veneto/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: un gioiello medievale

Soave (Veneto), tra i favoriti per la vittoria finale de Il Borgo dei Borghi 2022

Soave un piccola cittadina medievale in provincia di Verona, è uno dei borghi considerati tra i più belli d’Italia tanto da partecipare alla finale de Il Borgo dei Borghi 2022. Le suggestive mura medievale partono dal castello e circondano tutto il centro storico fortificato e protetto dalla maestosità dell’architettura intervallata da 24 torri risalenti al XIV secolo. Il borgo presenta ancora delle bellissime porte d’accesso al centro storico, dove si respira l’aria magica di un passato senza tempo, ma ricco di storia e tradizioni. Uscendo dalla Porta Aquila si arriva al Santuario Mariano della Bassanella, un luogo sacro celebre per l’apparizione mariana e colmo di affreschi e tele a tematica religiosa. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BORGO SOAVE

Soave, un Duomo rinascimentale

Un luogo di interesse molto importante, situato nel centro storico di Soave, protagonista a Il borgo dei borghi 2022, è il Duomo con uno stile rinascimentale che lascia stupidi i visitatori grazie alla sua bellezza. Per assaporare a pieno dell’atmosfera del borgo antico non può mancare una visita ai Palazzi d’epoca che costellano il centro storico, come il particolare Palazzo di Giustizia che risale al 1375, edificato grazie a Cansignorio della Scala. L’ultima attrazione di Soave è il castello scaligero, che può essere raggiunto attraverso le scalinate, come anticipato, il vero cuore del borgo con la sua maestosità. Soave ha sempre avuto una forte vocazione vinicola, per questo motivo è molto famoso per le vie del vino un’attrazione turistica che raccoglie gli appassionati. Questo borgo scelto come finalista per la gara dei borghi più belli d’Italia offre una meravigliosa finestra nel tempo.

