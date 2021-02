Sobibor La grande fuga/ Video, su Rete 4 il film con Christopher Lambert (7 febbraio)

Sobibor La grande fuga andrà in onda su Rete 4 oggi, domenica 7 febbraio, a partire dalle ore 21.25. Un film drammatico del 2018, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, a Sobibòr, campo di sterminio in Polonia. Il film è ispirato dalle vere vicende dei fuggiaschi di Sobibòr ed è stato diretto da Konstantin Khabenskiy che è anche attore protagonista, nei panni di Alexander Pechersky.

Egli è stato realmente un militare sovietico, prigioniero di guerra, che nel 1943 organizzò la rivolta dei prigionieri del campo. Nel cast troviamo: Christopher Lambert (Karl Frenzel), Mariya Kozhevnikova (Selma), Michalina Olszanska (Hanna), Philippe Reinhardt (Siegfried Greitschus), Maximilian Dirr (Johann Neumann), Mindaugas Papinigis (Berg), Wolfgang Cerny (Gustav Wagner), Roman Ageev (Boris Tsybulsky), Saulius Balandis (Wolf) e altri.

Sobibor La grande fugam la trama

Sobibor La grande fuga è ambientato nella Polonia occupata dai nazisti, tra il 1943 e il 1945. Sobibór è uno dei tre campi di sterminio creati in Polonia per annientare gli ebrei, secondo il folle piano razzista di Hitler e dei suoi sostenitori. Qui, la gente, brutalmente strappata alla loro vita quotidiana solo perché ebrea, era destinata ad essere subito uccisa attraverso le camere a gas. In Sobibor – La grande fuga, è narrato il tentativo di rivolta organizzato, nell’ottobre del 1943, da circa trecento prigionieri, guidati da Alexander Pechersky, un ufficiale sovietico, prima prigioniero di guerra poi destinato a morire perché ebreo. I prigionieri, con l’aiuto di Alexander Pechersky, riescono ad uccidere dodici ufficiali delle SS e ad evadere scampando alla raffica di proiettili e alla mine antiuomo. Ma non tutti riescono a vedere la fine del conflitto Mondiale, molti, infatti, vengono uccisi mesi dopo, sopravvivono appena una cinquantina di uomini, tra cui Alexander Pechersky.

