Soccorre gatto per strada ma è uno Yaguarondi/ La curiosa storia del piccolo Tito

Hanno salvato un gatto per strada, ma il povero e indifeso cucciolo strappato forse ad un triste destino, si è rivelato essere invece uno Yaguarondi, un vicino parente del Coguaro. La storia, per certi versi assurdi è raccontata stamane dall’edizione online de Il Secolo XIX, e ci giunge dal Sud America, precisamente dall’Argentina. Due fratelli si sono accorti di due cuccioli in difficoltà in strada, a quel punto li hanno portati a casa, per poi scoprire che non si trattasse di gatti. Florencia Lobo, colei che insieme al fratello ha appunto salvato i due “gattini”, ha parlato così ai microfoni dell’agenzia Reuters: «Abbiamo pensato che forse si trattasse di un randagio che aveva partorito da poco», riferendosi ad un altro “gatto” morto al fianco dei due cuccioli, probabilmente investito da un’auto. A quel punto hanno avvolto i due piccoli in una coperta e li hanno portati a casa «uno dei felini, la femmina, non è sopravvissuta».

SOCCORRE GATTO PER STRADA MA È UNO YAGUARONDI: TITO CEDUTO ALLA RISERVA NATURALE

L’altro cucciolo, un maschietto di nome Tito, è invece riuscito a sopravvivere, divenendo di fatto il gatto di casa. Due mesi dopo averlo salvato, Florencia ha portato il gattino dal veterinario, e qui ha scoperto che non si trattava di un gatto comune: «Il veterinario non sapeva cosa fosse, ma ha detto che non era un normale». A quel punto i due fratelli sono stati messi in contatto con la riserva naturale di Horco Molle, dove hanno scoperto che si trattava di un esemplare di Yaguarondi, un felino selvatico che vive in particolare dal Texas meridionale fino all’Argentina, e che può assomigliare, in tenera età, ad un gatto domestico. Peccato però che crescendo, il felino diventi grande il doppio, ed inoltre, a differenza di un normale micio, ha la faccia più piatta, le orecchie rotonde, e le zampe corte. Florencia ha dovuto dire addio, a malincuore, al suo Tito, non essendo affatto un animale domestico, cedendolo alla riserva naturale in vista di un ritorno nel suo habitat naturale.

