Social card 2023/ Come funzione cosa è possibile acquistare con i fondi erogati (16 luglio)

La social card 2023 è una carta dedicata che consente agli utilizzatori di effettuare alcune spese alimentari. Come sappiamo è una misura che oggi è conosciuta attraverso la carta alimentare e prevede un elenco di spese che si possono effettuare per migliorare le proprie condizioni di vita. L’elenco delle spese concesse è stato fornito direttamente sul sito relativo alla social card.

Social card 2023: a chi è destinata l’agevolazione

Il primo requisito fondamentale per poter beneficiare della social card 2023 è avere un reddito non superiore a 15 mila euro l’anno. La social card 2023 ha un plafond di 383,55 euro, che potrà essere richiesto da tutti i nuclei familiari che hanno almeno tre componenti.

Naturalmente questa carta ha una limitazione, nonostante l’incremento e l’importo risulta essere molto basso e per questo non necessario al miglioramento delle qualità della vita dei potenziali beneficiari. Si tratta di un grosso cruccio che è nato dall’osservazione delle dinamiche inflazioni sui prezzi dei generi alimentari, così come ha specificato anche il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti.

Social card 2023: il ruolo dei comuni

Tuttavia il contributo può essere direzionato direttamente nuclei familiari che presentano tutti i requisiti necessari. Si tratta di 7.558 comuni che devono necessariamente aver attivato le procedure ad hoc per consegnare le tessere già messe a disposizione del governo.

Tutti coloro che decideranno di beneficiare di questo contributo economico dovranno effettuare un pagamento con questa carta necessariamente entro il 15 settembre 2023, In caso contrario verranno estromessi dal programma.











