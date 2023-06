“Social network dannosi per i bambini”/ Frances Haugen: “Servono leggi, non divieti”

Frances Haugen, informatica statunitense che rivelato decine di migliaia di documenti interni di Facebook alla Securities and Exchange Commission e al Wall Street Journal nel 2021, al Süddeutsche Zeitung ha parlato dei rischi dei social media. Il Surgeon General Vivek Murthy, il massimo funzionario sanitario negli Stati Uniti, ha dichiarato i social media un rischio per la salute alla fine di maggio. Lei spiega di essere sbalordita: “Il Surgeon General non lo fa molto spesso. Forse dieci o quindici volte dagli anni Sessanta. Quando è stato annunciato che le sigarette provocano il cancro, per esempio, o che le cinture di sicurezza salvano vite umane, che l’allattamento al seno è salutare per i bambini”.

L’impatto, però, arriverà non subito: “Di norma, ci vogliono due o tre anni dopo una simile dichiarazione prima che accada davvero qualcosa. Anche questo mi rende un po’ nervosa. L’Europa è intervenuta molto prima, emanando leggi come il Digital Services Act (DSA). Ma avevi anche una versione drammaticamente più pericolosa di Facebook. Come la maggior parte dei paesi non anglofoni. Ad esempio, c’è questo caso dalla Norvegia. Due giornalisti hanno trovato un cluster con oltre 500 account Facebook, in cui i ragazzi giovani hanno delirato sul suicidio. I giornalisti sono su Facebook con circa un migliaio di post, ma hanno appena detto, non possiamo farci niente, dobbiamo mostrarglielo”.

Haugen: “I social presto raggiungeranno un punto critico”

L’autorità sanitaria CDC ha stabilito che la percentuale di ragazzi adolescenti che hanno avuto pensieri suicidi è aumentata dal 2011 al 2021 dal 19 al 30%. Secondo Frances Haugen, “La verità è che, in ogni problema sociale, c’è un numero finito di bambini che siamo disposti a danneggiare. Prendi gli Stati Uniti. Il possesso di armi è molto importante per noi. Siamo disposti a far morire un sacco di bambini per questo. Quando si tratta di cinture di sicurezza, siamo più severi. Ecco perché mettiamo i bambini di otto anni nei seggiolini, il che salva circa sessanta vite all’anno”. I social, “Presto raggiungeremo un punto critico. I tassi di suicidio di bambini e adolescenti sono alle stelle negli Stati Uniti. Ho solo paura che le persone prendano decisioni emotive”.

Secondo l’esperta informatica, “In Europa, ad esempio, è stata intrapresa un’azione prudente, motivo per cui avete una legge moderata ma efficace con i DSA. Non come in Cina, dove bambini e ragazzi possono usare i social media per quaranta minuti al giorno. O nello Utah, dove hanno praticamente abolito tutta la privacy per i minori di 18 anni per legge. O nel Montana, dove hanno semplicemente bandito Tiktok. Ma non è così che funziona. I social media fanno parte della crescita. Abbiamo bisogno di leggi ragionevoli, non di divieti“.











