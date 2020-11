Social Papa, like a foto hot modella: Vaticano indaga/ “Non nostro”: ma Instagram…

Sembrava una “goliardata” destinata a concludersi in poche ore dopo un mini-scandalo virale e invece il “caso” si ingrossa: il Vaticano ha aperto un’inchiesta interna alla sua comunicazione dopo quel “like” lasciato sotto la foto hot della modella brasiliana Natalia Garibotto per qualche minuto. Una mise ultra sexy da “scolaretta” con l’imbarazzante “mi piace” dell’account ufficiale di Papa Francesco che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo: non solo non è emerso chi nello staff del Santo Padre possa aver “sbagliato” account nel commentare la foto provocante, ma parrebbe secondo le prime ricostruzioni che non vi sia alcuna responsabilità da parte di esponenti della Santa Sede. Per questo motivo il Vaticano si è rivolto direttamente a Instagram per ottenere chiarimenti circa quel “like” che imbarazza il Papa e la Chiesa. Sebbene nessuno pensi davvero che Francesco possa seguire direttamente post e social durante il giorno, è stato inevitabile ritenere come diretti responsabili dell’errore alcuni membri dello staff del Santo Padre: ma un portavoce del Vaticano al Guardian esclude anche questa ipotesi, «Possiamo escludere che provenga dalla Santa Sede, e ci siamo rivolti a Instagram per ottenere delle spiegazioni».

IL VATICANO E L’USO DEI SOCIAL

È poi però il caporedattore del quotidiano cattolico “La Croix” – Robert Mickens – a spiegare nel dettaglio come è organizzata la comunicazione social del Vaticano specie dopo le ultime modifiche e regole fissate dal nuovo corso inaugurato dal responsabile Andrea Tornielli. «Il papa non è come Donald Trump, non se ne sta seduto a twittare tutto il giorno al telefono o al computer», spiega il giornalista; il Vaticano ha uno staff apposito che gestisce gli account social, anche se Papa Francesco «approva i tweet – ma non i like – e in rarissime occasioni ha voluto twittare personalmente qualcosa in merito a situazioni di estrema urgenza o complessità. Quindi certamente non ha nulla a che vedere con quanto accaduto». Per Mickens è il dipartimento delle comunicazioni a gestire il tutti, «e come questo accade … chi lo sa». Resta dunque da capire cosa possa essere successo, mentre intanto la giovanissima e procace modella ha ben pensato di farsi un po’ di pubblicità dopo quel “like ignoto”: «Abbiamo ricevuto la benedizione del Papa. Almeno andrò in Paradiso».



