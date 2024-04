Società fotovoltaica cinese compra quasi 1000 ettari in Sardegna/ “Sarà il più grande parco d’Europa”

I cinesi sbarcano in Sardegna con un vero e proprio blitz finanziario. Il Gigante asiatico ha acquisto mille ettari di terreni nella zona Sud dell’isola, come spiega L’Unione Sarda. Nel dettaglio, è stata la più grande società fotovoltaica della Repubblica Popolare cinese, la Chint, ad acquistare da un’azienda spagnola, la Enersid, il più imponente progetto solare mai pianificato in Italia e in Europa, che appunto trova realizzazione in Sardegna. Il piano era già stato svelato quattro mesi fa ma la comunicazione alle Borse della vendita del progetto è arrivata solo pochi giorni fa.

DALLA GERMANIA/ Cosa c'è dietro la voglia di Cina delle aziende tedesche?

L’acquisto riguarda 900 ettari situati tra Sud sardegna e Oristanese nei comuni di Guspini e San Nicolò d’Arcidano. L’accordo è stato trovato il 29 dicembre 2023 e l’operazione conclusa lo scorso 19 aprile a fronte di un corrispettivo di 7.2 miliardi ai quali si aggiungeranno altri pagamenti nel corso degli anni, come spiega Il Giornale. Il progetto è ancora in fase di valutazione dal ministero dell’Ambiente: produrrebbe 107 milioni di euro l’anno di ricavi, con una proiezione a vent’anni che determinerebbe introiti per 2,15 miliardi di euro.

USA vs CINA/ Blinken-Yi, uno show diplomatico per mandare messaggi agli alleati

Cina in Sardegna: allarme per le zone archeologiche

Il colosso cinese che ha acquistato i terreni in Sardegna si chiama Chint, infatti e ha ricavi da 18 miliardi di dollari. Gran parte degli specchi agrivoltaici per 152,7 Mw di potenza verranno posizionati in zone costiere e archeologiche e questa notizia non è stata ben accolta dalla popolazione locale, che chiede in particolare di tenere giù le mani dalla Neapolis: a Palmadula, infatti, le infrastrutture impatterebbero su una zona costiera prossima al Golfo di Oristano, a Guspini, dove si trovano le rovine archeologiche dell’antica città. La Chint, dal 1995, è “sezione generale” del Partito Comunista Cinese, di cui divenne “comitato” nel 1998. Ha inoltre una sede in Italia, a Venezia, con un giro di affari attorno ai 40 milioni di euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA