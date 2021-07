Socios sponsor maglia Inter: annuncio video con Khaby Lame/ Ma lui non sapeva nulla…

Come annunciato con un video in cui compare anche la star di Tik Tok Khaby Lame, Socios sarà lo sponsor che campeggerà sulla maglia dell’Inter per la stagione 2021/2022, andando a sostituire la scritta di una nota marca di pneumatici che ha accompagnato per anni il cammino dei nerazzurri in Italia e in Europa. Peccato che lo stesso Lame non ne sapesse nulla. Ora, è logico che nel lettore si insinui un dubbio: com’è possibile che il giovane, divenuto famoso a colpi di condivisioni sui social, non fosse al corrente della nuova partnership dei nerazzurri se compare proprio lui nel filmato diffuso dal main sponsor dei campioni d’Italia?

La risposta è semplice: nessuno ha interpellato Khaby per chiedergli se volesse comparire in questa campagna mediatica. L’ha affermato il suo staff ai microfoni di “Italian Tech”, asserendo che “non c’è alcun accordo con Socios” e che “non abbiamo dato alcuna autorizzazione all’utilizzo dell’immagine di Khaby”. Dunque, secondo la versione dei fatti dell’entourage di Lame, un frammento di un suo video sarebbe stato utilizzato a scopi commerciali senza disporre del permesso del diretto interessato, il quale, fra l’altro, sarebbe anche tifoso della Juventus…

KHABY LAME NEL VIDEO DI SOCIOS, SPONSOR DELL’INTER

In attesa di conoscere quali sviluppi potrà assumere questa vicenda avente Khaby Lame come inconsapevole protagonista e che si presuppone possano anche essere di natura legale, su Twitter Socios ha scritto: “Voi ce l’avete chiesto, noi l’abbiamo fatto”. Infatti, nelle ultime ore erano stati numerosi i sostenitori della compagine allenata da Simone Inzaghi a menzionare lo sponsor con cinguettii e menzioni continue, dal momento che l’Inter aveva già provveduto ad annunciare l’ingresso di Socios nell’elenco dei suoi sponsor, precisamente come “nuovo partner di maglia per la stagione 2021/2022”.

Il social media manager di Socios, pungolato dai supporters meneghini, non ha potuto esimersi dal fornire loro una risposta “visiva” e ha pensato di fare ricorso all’ironia di Khaby Lame, con particolare riferimento al suo esplicativo gesto con cui conclude sempre i suoi filmati sul web, per confermare l’avvenuta intesa con il club milanese. Un’idea indubbiamente vincente, se solo si fosse ricordato di contattare prima il diretto interessato…





