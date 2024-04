Soda caustica e acqua ossigenata per coprire latte scaduto/ Maxi sequestro dei Nas in una ditta di Pesaro

Avrebbero messo della soda caustica e dell’acqua ossigenata per correggere il latte andato a male. Questo quanto scoperto, come si legge su Gambero Rosso citando l’agenzia Ansa, da parte dei carabinieri dei Nas di Ancona nonché dagli ispettori dell’ICORF, durante un maxi blitx che è avvenuto lo scorso 22 aprile presso il caseificio Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro, azienda controllata del Gruppo Trevalli Cooperlat, con sede a Jesi, nell’Anconetano. Obiettivo, coprire il cattivo stato di conservazione di alcuni prodotti caseari che sarebbero poi finiti sugli scaffali dei supermercati, con delle sostanze adulteranti.

L’operazione di perquisizione e sequestro è stata disposta da parte della procura pesarese nei confronti di 10 persone e 3 società, bloccando il fenomeno di adulterazione del settore lattiero caseario. “Le attività di ricerca e sequestro – si legge in una nota ufficiale della Procura -, hanno portato ad un totale di circa 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari sequestrati, insieme a circa 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti”.

SODA CAUSTICA E ACQUA OSSIGENATA PER COPRIRE LATTE SCADUTO: BENI SEQUESTRATI PER 800MILA EURO

La nota precisa inoltre che: “Il valore complessivo è di circa 800mila euro. I controlli sono scattati a seguito delle indagini dirette dalla Procura di Pesaro a carico di 10 persone e 3 società, al fine di bloccare un complesso fenomeno di adulterazione e sofisticazione che serviva a coprire e correggere il cattivo stato di conservazione di prodotti destinati alla grande distribuzione”. Fattorie Marchigiane ha preferito non commentare quanto accaduto e il direttore Giampaolo Lizzi ha spiegato: “In questo momento, posso solo dire che siamo a disposizione”, mantenendo il massimo riserbo.

Nell’azienda in questione, come precisa Gambero Rosso, sono state poste sotto sequestro le celle frigo, ma anche bancali con prodotti scaduti e sostanze adulteranti con l’obiettivo probabile di correggere l’acidità del latte avariato. Le autorità hanno anche perquisito il laboratorio e i locali di stoccaggio, prelevando campioni e sequestrando documenti i rapporti di Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro con la casa madre.

SODA CAUSTICA E ACQUA OSSIGENATA PER COPRIRE LATTE SCADUTO: IL COMMENTO DEL MIN LOLLOBRIGIDA

La soda caustica e l’acqua ossigenata sono sostanze volatili che dopo un po’ spariscono o diventano difficilmente rintracciabili ma se assunte a lungo possono risultare essere nocive per la salute dell’uomo: il sospetto delle forze dell’ordine è che siano state usate proprio queste sostanze per “modificare” il latte anche se il condizionale è d’obbligo fino a prova contraria. Ricordiamo infatti che fino al terzo grado di giudizio si è tutti innocenti.

Sulla vicenda si è espresso anche il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha spiegato: “Ringrazio il nostro Ispettorato centrale per i controlli serrati portati avanti ogni giorno sul nostro territorio, a difesa dei produttori e delle persone che acquistano. Insieme ai Nas dei Carabinieri, ha contribuito a portare a segno un’importante operazione, nel solco dell’impegno contro ogni tipo di contraffazione e di inganno sui prodotti agroalimentari italiani. Qualità, benessere e sicurezza sono elementi di forza del Made in Italy”.











