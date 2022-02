Soeil confessa “mi ero innamorata di Alex Belli” e l’attacca/ “Sta giocando troppo, anche in modo banale”

Alex Belli è pronto a tornare nel GF Vip, dove ritroverà la moglie Delia Duran e quella che per mesi è stata la sua compagna e suoflirt all’interno della casa, Soleil Sorge. Proprio con le due donne potrebbe riprendere il “triangolo” amoroso che ha tenuto banco in questi mesi. Alex è infatti sposato, ma come ha rivelato, quella formata da lui e Delia è una coppia aperta. Proprio per questo, l’attore non si è fatto scrupoli nel flirtare apertamente con Soleil.

Parlando in cucina con Davide e Barù del rientro in gioco di Alex Belli, annunciato ai concorrenti stessi, Soleil, ha detto: “Sta giocando troppo, anche in modo banale e poco positivo”. Pare dunque che l’influencer non abbia preso bene il ritorno nella casa di Alex. Soleil ha poi confessato di non riconoscere più la persona quella persona che aveva conosciuto all’interno della casa, della quale si era innamorata: “Alex, per quello che l’ho conosciuto io, è talmente forte nei valori che non riesco a credere si sia abbassato a fare un gioco del genere, che sia la stessa persona”.

Soleil innamorata di Alex Belli: la rivelazione

Soleil, parlando ancora con gli altri concorrenti, ha poi rivelato di essersi innamorata di Alex Belli all’interno della casa, nonostante non lo avesse dichiarato apertamente: “Lui ha detto di essersi innamorato, io lo provavo ma non potevo mettermi a spiattellarlo ai quattro venti, anche perché lui lo diceva e poi ritrattava. Lanciava il sasso poi però non aveva il coraggio e ritirava la mano. Allora resta sul filone dell’amicizia pulito e basta. Non ha creato un’altra storia, al massimo ha sbandato emotivamente e non abbiamo creato il marito e l’amante”.

Qualche giorno fa, comunque, Alex Belli pare aver dichiarato nuovamente il suo amore a Delia Duran, facendo passare per lei un aereo con su scritto: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Una scelta non apprezzata dalla moglie ma neppure da Soleil. “Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore“ – ha detto inizialmente Soleil, per poi proseguire: “Io in questo gioco del cavolo non c’entro più, mi sono tirata fuori, non si è capito?“. Sembra dunque che l’influencer non abbia intenzione di proseguire la conoscenza con Alex, anche adesso che tornerà nella casa.



