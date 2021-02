Soffoca figlio di 2 anni e si uccide tagliandosi la gola/ Choc a Castello di Godego

Tragedia familiare a Castello di Godego, provincia di Treviso. Un uomo di 43 anni, Egidio Battaglia, si è tolto la vita dopo aver soffocato il figlio Massimiliano di appena 2 anni. Come riportano i colleghi di Treviso Today, sono stati il nonno e lo zio del piccolo a fare la drammatica scoperta. In base a una primissima ricostruzione, l’allarme è scattato quando i parenti non hanno visto arrivare padre e figlioletto a pranzo.

I due si sono recati all’abitazione di Egidio Battaglia e non hanno ricevuto risposta al citofono. Lo zio del piccolo, Stefano Battaglia, ha preso una scala per entrare dall’esterno della casa. Arrivato all’altezza del terrazzo, ha scoperto il corpo senza vita del bimbo di due anni. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco, ma per i due non c’era niente da fare.

OMICIDIO-SUICIDIO A CASTELLO DI GODEGO

La comunità di Castello di Sodego è sotto choc per il drammatico omicidio-suicidio avvenuto questa mattina, sabato 20 febbraio 2021. In molti conoscevano Egidio Battaglia, dipendente dell’azienda Pavan a Galliera Veneta. Treviso Today evidenzia che il 43enne si sarebbe tolto la vita tagliandosi la gola. Spunta anche il movente del tragico gesto: il padre avrebbe motivato la sua azione per le difficoltà nell’andare avanti per i gravi problemi del piccolo Massimiliano. Il fatto è avvenuto mentre la madre del piccolo stava lavorando: non appena le è stata comunicata la notizia ha avuto un mancamento e si è reso necessario l’intervento dei sanitari.



