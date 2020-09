Sofia Balbi, moglie italiana di Luis Suarez/ Quell’amore sbocciato a 13 anni

Il nome di Luis Suarez è tornato d’attualità quest’oggi per via di presunte irregolarità nel suo esame d’italiano sostenuto un mesetto fa. Al di là del suo interesse per la Juventus, il centravanti della nazionale uruguagia è sposato con una donna di origini italiane. Stiamo parlando precisamente di Sofia Balbi, che stando a quanto specificato dai colleghi di UdineToday e La Gazzetta dello Sport, avrebbe origini friulane. Sul suo impiego circolano voci un po’ discordanti, visto che la Rosa la identifica come architetto, mentre alcuni siti sudamericani parlano di bancaria, così come il padre. La cosa certa è che la Balbi ha il doppio passaporto, sia quello dell’Uruguay quanto quello italiano, e di conseguenza anche i figli dell’attaccante del Barcellona (dato molto vicino all’Atletico Madrid), sarebbero italiani. Secondo la legge spagnola, inoltre, questo aspetto basta per far considerare Luis Suarez un cittadino comunitario, proveniente quindi dall’Unione Europea, cosa invece non permissibile in Italia.

SOFIA BALBI E LUIS SUAREZ: UN AMORE INIZIATO NEL LONTANO 2002

In attesa di chiarezza sulla questione dell’esame di italiano, soffermiamoci sulla Balbi, nata il 10 novembre del 1989 in Uruguay, precisamente in quel di Montevideo. E’ cresciuta in una famiglia “normale”, ne troppo povera ma nemmeno nota, ed è rimasta nella sua terra d’origine per 14 anni circa, prima della decisione di migrare in Spagna nel 2003, esattamente 17 anni fa. A indurre la famiglia Balbi al trasferimento in Europa è stato il lavoro del padre, un banchiere di professione, che ha appunto “costretto” la famiglia ad emigrare. Insieme a Sofia sono così giunti in Europa (precisamente a Barcellona) anche il fratello Gonzalo, calciatore di professione, e le sue sorelle Pao e Mariana. L’incontro con Luis Suarez è giunto quando Sofia aveva 13 anni, e lui 15, un primo approccio avvenuto in Uruguay, la terra di origine di entrambi. Il loro rapporto è continuato anche negli anni, anche quando la Balbi era in Spagna e il futuro marito in Sud America, poi, con lo sbarco del Pistolero nel Vecchio Continente (ad Amsterdam), il loro amore è sbocciato definitivamente fino ai giorni nostri.



