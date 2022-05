Sofia Bombardini e Davide Bombardini, figlia e ex Giorgia Palmas/ “Lei è la priorità”

Giorgia Palmas e l’amore con Davide Bombardini

Sofia Bombardini e Davide Bombardini sono la figlia e l’ex di Giorgia Palmas. La ex velina di Striscia La Notizia in passato è stata legata al calciatore proprio durante il suo periodo di lavoro sul famosissimo bancone televisivo di Canale 5. All’epoca l’unione velina e calciatore era la prassi, ma loro due si sono amati e anche tanto. Davide e Giorgia sembravano anche vicinissimi al matrimonio, ma poi la cosa è sfumata anche se nella loro vita è arrivato un regalo bellissimo: la nascita di una figlia. Sofia, la primogenita di Giorgia Palmas, è la sua luce ed entrambi, anche quando è finito l’amore, si sono sempre impegnati per farla stare bene e vivere nella serenità.

“Per quanto possa essere dolorosa una rottura– ha dichiarato proprio la showgirl al settimanale ‘Gente’ – nulla giustifica il mettere di mezzo i figli. Per me e il mio ex, il bene di Sofia è sempre stato la priorità”.

Giorgia Palmas dopo Davide Bombardini: l’amore con Filippo Magnini

Dopo la fine della relazione con Davide Bombardini, Giorgia Palmas ha conosciuto Filippo Magnini con cui ha creato una bellissima famiglia. Dal loro amore è nata una seconda figlia di nome Mia e la coppia si è anche sposata. Proprio la ex velina di Striscia ha raccontato come Filippo Magnini abbia instaurato un bellissimo rapporto con la figlia Sofia. “Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile. Sofia è molto timida e con lui non lo è mai stata. Sono molto complici, si coalizzano contro di me” – ha raccontato proprio la Palmas al settimanale Chi.

Non solo, anche Filippo Magnini parlando del rapporto con Sofia ha aggiunto: “è bravissima, mi dà la possibilità di essere un papà per lei. Io posso aspettarmi dei momenti particolari tra me e lei; invece, mi fa essere padre come lo sono per mia ed è molto bello per me”. Proprio Giorgia Palmas ha precisato come la loro famiglia sia coesa ed unita: “noi abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia di Davide, Filippo e Davide hanno un ottimo rapporto e questo è fondamentale per la serenità di Sofia. Abbiamo a cuore il rapporto con i nonni paterni, a cui voglio molto bene. Abbiamo costruito una bella famiglia allargata”.

