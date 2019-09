Sofia Bonelli, fidanzata Claudio Caniggia/ “Mariana Nannis dice atrocità su di me, anche lei ha un segreto..”

SOFIA BONELLI, LE ACCUSE DI MARIANA NANNIS

Sofia Bonelli è ancora al centro delle accuse e anche se si è sempre definita una giornalista argentina, la sua acerrima rivale è convinta che in realtà sia solo una escort. Parliamo di Mariana Nannis Caniggia, la moglie dell’ex calciatore con cui la Bonelli ha una relazione da diversi mesi. La battaglia fra consorte e fidanzata è iniziata quando Mariana ha svelato ai media del suo Paese che Sofia sarebbe una drogata, un’alcolizzata, una persona in grado anche di manipolare la mente fragile di Claudio Caniggia. “Dice di me delle atrocità, anche lei ha un uomo segreto”, ribatte tempo dopo la Bonelli. “Non ho nessun interesse nell’uscire con gente famosa”, dice ancora in diretta con una trasmissione argentina. Anzi, secondo le informazioni in suo possesso Mariana non la conterebbe proprio giusta e preferirebbe indicare Claudio come il cattivo della situazione, senza ammettere le colpe che avrebbe commesso a sua volta. Solo sorrisi da parte della diretta interessata quando Barbara d’Urso, durante una puntata di Live – Non è la d’Urso, le ha mostrato la clip dello scandalo.

LA REPLICA DI SOFIA BONELLI

Bombe ed esplosioni a non finire fra Sofia Bonelli e Mariana Nannis Caniggia, ormai da tanti mesi e sempre al centro dell’attenzione dei media argentini. Non solo per le accuse della moglie di Claudio Caniggia, ma anche per le risposte più che piccate da parte della fidanzata dell’ex calciatore. Quando Mariana ha parlato per la prima volta della donna, definendola drogata e prostituta, Sofia ha replicato tramite social dandole della pazza, affetta da problemi mentali così seri da aver bisogno di aiuto da parte degli esperti. “Non devo negare nulla, non mi conosce nemmeno”, ha continuato la modella, aggiungendo anche di essere tranquilla dal punto di vista legale. Più che serena, a giudicare dalle foto sexy che Claudio ha scelto di condividere alcuni giorni fa tramite le Storie. In barca e con indosso solo un bikini succinto, Sofia ammira la spiaggia e il mare cristallino. Nessun accenno a quanto sta accadendo fra moglie e fidanzata, anche se l’ex calciatore ha sempre negato le dichiarazioni di Mariana, tacciandola di inventare tutto solo per ottenere una forte visibilità grazie al suo cognome.

