Sofia Brixel, Il Collegio 7/ La sua storia ha commosso pubblico e compagni

Sofia Brixel, Il Collegio 7: una ragazza sensibile

Sofia Brixel è stata tra le più impegnate nel corso degli ultimi giorni a Il Collegio 7. Oltre ad avere avuto un ruolo importante in diverse dinamiche scolastiche, sono stati numerosi gli eventi che hanno suscitato in particolare la sua sensibilità, già messa in evidenza nelle precedenti puntate. Infatti, le scorse settimane è venuta fuori la tragica storia della ragazza segnata dalla morte prematura della sorella alla quale era particolarmente legata. Molti avevano osservato con commozione il primo racconto, avvenuto proprio nella prima puntata in occasione della consegna degli effetti personali. In quell’occasione la ragazza aveva richiesto di poter ricevere un’attenzione particolare per l’anello appartenuto proprio alla compianta sorella.

Nel corso della terza puntata de Il Collegio 7 l’emozione ha avuto la meglio in occasione di una lezione davvero particolare. Per espressa volontà di tutto il corpo docenti, è stato organizzato una sorta di seminario serale per argomentare e approfondire un libro davvero profondo e ricco di significati: Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. La trama toccante e i temi trattati hanno scosso numerosi studenti, in particolare la giovane Sofia che non ha potuto fare a meno di volgere un pensiero sulla sua perdita. Ha chiaramente ricevuto anche in questa occasione il conforto dei presenti, in particolare del docente.

La toccante telefonata di Sofia Brixel con i genitori

Particolarmente toccante per Sofia Brixel è stata anche la scena de Il Collegio 7 dove ha avuto modo di parlare al telefono con i genitori, come premio dopo che la sezione A si è imposta per risultati didattici. Non è riuscita a trattenere la commozione esternando tutta la mancanza che nutre nei confronti delle persone a lei più care. Dopo tante lacrime ed emozioni sono arrivati anche i momenti di spensieratezza per la ragazza. In seguito alla premiazione della sua classe, ha ottenuto insieme agli altri anche la possibilità di divertirsi in piscina. Tra risate e piccoli scherzi è stata però tra le meno vogliose di entrare a contatto con l’acqua, in particolare per paura e noia nel bagnarsi i capelli. Dopo tenui incentivi da parte dei professori, alla fine è stata letteralmente costretta a tuffarsi a meno che non volesse un pesante 3 in pagella. Sofia è stata inoltre coinvolta di riflesso nel momento della sospensione clamorosa di Victoria; la ragazza infatti non è sembrata per nulla scossa dalla decisione, anzi. Da una prima analisi è parsa quasi soddisfatta oltre che estremamente d’accordo con il provvedimento.

Per quanto riguarda le relazioni costruite all’interno de Il Collegio 7, continua il sodalizio con Luna che sembra essere l’amica prediletta della giovane. Non meno affettuoso è il rapporto con Zelda, con la quale più volte ha avuto modo di confrontarsi proprio in merito al suo triste passato. Anche il pubblico da casa sembra piuttosto colpito dal percorso avviato da Sofia all’interno del programma. Oltre alla sua storia piuttosto delicata, ha decisamente colpito il suo carattere e la diligenza dimostrata dal punto di vista degli studi. Qualcuno ha giusto commentato negativamente la poca empatia nei confronti di Victoria, ma senza commenti degni di nota o particolarmente negativi.











