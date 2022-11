Sofia Brixel, Il Collegio 7/ La sua voglia per questa avventura si è già spenta?

Sofia Brixel, Il Collegio 7: come mai si vede meno?

Sofia Brixel è davvero meno in vista rispetto alle prime settimane de Il Collegio 7; la ragazza inizialmente sembrava dover essere al centro delle dinamiche più rilevanti del programma, soprattutto in virtù del carattere forte mostrato ai primi approcci con l’esperienza. Con il passare delle puntate però la sua tempra sembra essersi esaurita. Dopo i racconti toccanti sul suo passato e i discorsi all’insegna della rivalsa e della voglia di trovare la proprio strada, sembra quasi aver tirato i remi in barca. Dal punto di vista didattico è sempre molto attenta, anzi, risulta sempre tra le studentesse più diligenti sia nelle lezioni che nelle verifiche.

Ma oltre ciò non riesce a dare il proprio contributo dal punto di vista delle relazioni e delle interazioni. Anche nella sesta puntata infatti la maggior parte dei racconti e delle situazioni rilevanti l’hanno vista esclusa, con una partecipazione molto marginale.

Sofia Brixel e un momento toccante a Il Collegio 7

Sofia Brixel, fortunatamente, almeno nel momento toccante dell’incontro con i nonni si è lasciata andare godendosi tutto con commozione per il piacere del pubblico de Il Collegio 7. La mancanze degli affetti inizia a farsi sentire per tutti, soprattutto per lei che ha più volte rimarcato la sua grande affezione per il nucleo familiare in particolare dopo la tragica scomparsa della sorella. Per quanto riguarda le amicizie, il rapporto più sincero sembra unicamente quello con Zelda Nobili. Con il resto dei collegiali non sembra essere entrata in reale sintonia, limitandosi alla semplice convivenza e condivisione.

Anche sul web sembrano aver percepito questo atteggiamento remissivo della ragazza, commentando in maniera negativa la sua gestione dell’esperienza. Quella che doveva essere un’occasione di crescita appare invece limitata dal punto di vista della concretezza e della reale partecipazione. Nella prossima puntata bisognerà capire se sussistano le basi per cambiare rotta quando ormai sono poche le puntate che separano il programma dalla sua conclusione.

