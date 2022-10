Sofia Brixel, Il Collegio/ La sofferenza per la morte della sorella e il legame con Luna

Sofia Brixel: la tragica morte della sorella ha lasciato il segno a Il Collegio

Sofia Brixel ha avuto sin dall’inizio un impatto positivo a Il Collegio. La sua tragica storia, segnata dalla morte della sorella, ha colpito tutti dai professori ai collegiali. Ha mostrato fin da subito un estrema sensibilità ma senza proporla come alibi comportamentale o come motivo di trattamenti privilegiati. Infatti, anche nella seconda puntata trasmessa il 19 ottobre ha dimostrato come nel corso della settimana abbia avuto modo di esporsi e di mettersi in gioco senza remore. In particolare, oltre ad un certo impegno didattico che è stato ben accolto dai docenti, le questioni più rilevanti hanno avuto luogo principalmente nelle dinamiche relazionali. Infatti, nel corso della seconda settimana sono stati selezionati tre nuovi ingressi e Sofia ha goliardicamente preso di mira una delle nuove collegiali di nome Victoria.

Nello specifico, in compagnia di Luna si è divertita nel ridicolizzare lo stile e la capigliatura della neo-collegiale, generando una lite piuttosto accesa. La ragazza vittima delle offese ha subito cercato di capire quali fossero i motivi della presa in giro, prendendo di petto la situazione. Dal canto suo Sofia, ha continuato a prendersi gioco della compagna ma l’intervento degli altri compagni ha alleggerito la situazione evitando che si trascendesse. Fortunatamente, tutte e tre le ragazze coinvolte hanno compreso l’importanza di partire con il piede giusto cercando di trovare un chiarimento in un confronto all’interno della camerata.

Sofia Brixel e le scuse con Luna Tota

Le scuse da parte di Sofia Brixel e Luna Tota a Il Collegio sono arrivate; anche Victoria dal canto suo ha dimostrato di essersi pentita dei toni utilizzati e di essere subito partita in maniera aggressiva. Nonostante tutto, alla fine è tornata la serenità ma l’astio non è del tutto sopito. Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti all’interno della scuola, la giovane ha per ora un feeling particolare proprio con Luna, con la quale spesso si confida e trascorre la maggior parte del tempo. Anche con Zelda Nobili sembra nascere un’amicizia davvero sincera; la ragazza infatti è stata tra le più colpite dalla storia riguardante la scomparsa della sorella di Sofia.

Sul web il racconto triste della studentessa ha colpito la sensibilità di molti, sono stati numerosi i commenti emozionati dei sostenitori del programma. Inoltre, il giudizio nei suoi confronti appare positivo anche in virtù del carattere forte messo in evidenza dopo sole due settimane, oltre alla sua dedizione per lo studio e per l’educazione dimostrata nei confronti dei professori.











