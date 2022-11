Sofia Brixel/ “Il taglio dei capelli a Il Collegio? Promessa a mia sorella”

Sofia Brixel è una delle protagoniste de Il Collegio 7 anche se la sua “fama” nel corso delle settimane si sta spegnendo. Come mai? Dopo un inizio col botto con la ragazza al centro di quasi tutte le dinamiche più rilevanti del docu-reality di Rai2 qualcosa è cambiato. Nonostante il carattere forte e deciso che le ha permesso di farsi notare all’interno del gruppo diventando una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, Sofia nelle ultime puntate è finita in secondo piano. Eppure la ragazza ha emozionato il pubblico con i suoi racconti sul passato e per il suo desiderio di rivincita, ma qualcosa l’ha spinta a lasciare il “primo posto” per mettersi quasi in secondo piano.

Chi è stato promosso e bocciato al Collegio 7?/ Spoiler esami finali: "Due bocciati agli orali e…"

Per fortuna questo cambiamento non c’e’ stato dal punto di vista scolastico visto che e’ sempre molto attenta alle prove di classe e ai compiti risultando una delle studentesse piu’ brave di questa edizione. Tra i momenti piu belli dell’ultima puntata l’incontro con i nonni che l’ha fatta sciogliere. Del resto Sofia non ha mai nascosto di aver sofferto tantissimo nella sua vita privata visto che ha dovuto fare i conti con la morte della sorella. Per fortuna nel programma ha trovato una grande amica: si tratta di Zelda Nobili.

Il Collegio 2022, 8a puntata/ Diretta, promossi e bocciati: chi otterrà il diploma?

Sofia Brixel e il taglio dei capelli a Il Collegio 7

I fan de Il Collegio 7 avranno sicuramente notato come Sofia Brixel e’ riuscita a non sottoporsi ad una delle prove più toste del programma: il taglio dei capelli. A spiegare come mai e’ riuscita a mantenere la sua lunga chioma bionda e’ stata proprio lei su TikTok: “spesso, durante i casting, abbiamo parlato dell’argomento capelli, ma solamente durante la registrazione della backstories ho spiegato il motivo per cui avrei preferito che non me li tagliassero. Ma logicamente, avendo voluto partecipare a questo programma, avevo messo in conto che me li avrebbero potuto tagliare. Ho scelto comunque di parlarne con la sorvegliante che è stata meravigliosa”.

Alessia Abruscia/ La calabrese lascia Il Collegio 7?

Poi ha aggiunto: “non tagliavo i capelli dal 2017. Ma in realtà un palmo di mano me li hanno tagliati, non si è visto. Nel 2017 è venuta a mancare mia sorella. La motivazione per la quale io non li ho più tagliati è perché, in seguito a una discussione che c’è stata tra mia mamma e mio papà, che mi aveva tagliato i capelli a caschetto senza avvisare mia madre, avevo promesso a Giorgia che non avrei mai più tagliato i capelli. O comunque che ne avrei parlato prima con lei”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA