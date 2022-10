Sofia Brixel a Il Collegio 7/ Il dolore per la sorella e l’immaturità dei collegiali

Sofia Brixel contro gli altri collegiali da Il Collegio 7: “Immaturi”

La collegiale Sofia Brixel è una ragazza sensibile, affascinata dal mondo della moda ma che porta con se un passato davvero doloroso. Nel suo video di presentazione, Sofia si è descritta così: “Mi chiamo Sofia e ho 16 anni, sui social è bello ballare ma ogni tanto bisogna fermarsi e pensare. Da grande mi piacerebbe diventare modella, però ho un piano B, che sarebbe quello di diventare psicologa. Mia sorella è venuta a mancare quasi 5 anni fa, mi sarebbe piaciuto raccontarle quello che sto facendo, anche perché la prima edizione del collegio l’avevo vista con lei”.

La tematica del lutto della sorella è stata subito affrontata dal programma durante la consegna degli oggetti e molti spettatori ne sono rimasti davvero colpiti. Superato questo momento, Sofia Brixel è entrata nel vivo de Il Collegio 7 e confrontandosi con compagni e professori ha sentito di essere diversa dagli altri e decisamente più matura. Le sue parole nei confronti degli altri collegiali sono state: “Si stanno comportando come dei bambini immaturi, per me è imbarazzante”.

Sofia Brixel parla della morte della sorella: “Mi sento proprio vuota”

Come avevamo preannunciato, all’interno del Il Collegio 7, Sofia Brixel ha immediatamente parlato della sorella defunta, un argomento che ha toccato molti spettatori e non solo, perché anche i professori, in particolare il professor Maggi e collegiali come Zelda Nobili, hanno provato un forte senso di empatia nei suoi confronti. Durante il momento in cui i collegiali dovevano lasciare gli oggetti personali ai governanti, Sofia ha fatto una richiesta particolare, quella di consegnare tutto al di fuori del suo anello.

Le parole di Sofia alla governante sono state: “Le volevo chiedere gentilmente se potevo tenere questo anello perché è di mia sorella che è venuta a mancare. E’ l’ultimo regalo che mi ha fatto”. La donna, seppur apparentemente severa, ha accettato immediatamente la richiesta, con dolcezza e le ha fatto una carezza. In merito all’anello, la collegiale ha poi approfondito il racconto: “Indossare questo anello per me significa avere mia sorella con me ma allo stesso tempo sentirmi protetta, senza questo io mi sento proprio vuota”. Quella di Sofia non è solo una situazione toccante, è anche un avvenimento che l’ha messa a dura prova e con cui dovrà fare i conti anche all’interno del programma, che sicuramente le regalerà leggerezza.











