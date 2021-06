Sofia Bruscoli/ Dal pattinaggio, a Miss Mondo Italia e il salto nel mondo della tv

Sofia Bruscoli è tra gli ospiti de “La Partita – Una notte per Diego“, la serata di di calcio, spettacolo e solidarietà in onda mercoledì 2 giugno 2021 in prima serata su Rai2. Si tratta di un vero e proprio omaggio al grandissimo Pibe De Oro scomparso lo scorso 25 novembre. Proprio la città di Napoli, che gli ha dedicato lo Stadio San Paolo, si svolgerà questo evento benefico che vede la partecipazione di tantissimi personaggi e star del piccolo e grande schermo. Tra questi c’è anche Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana. Classe 1988, Sofia ha praticato per diversi anni pattinaggio a rotelle artistico, ma ad un certo punto della sua vita si è dedicata alla moda partecipando a diversi concorsi di bellezza. Nel 2005 viene selezionata come Miss Mondo Italia classificandosi al quarto posto nella competizione. Il concorso è un vero e proprio trampolino di lancio che le permette di lavorare a tempo pieno nella moda. La sua bellezza però non passa inosservata e Carlo Conti la sceglie nel 2006 come modella nella programma L’anno che verrà.

Com'è morto Rino Gaetano?/ Un incidente, poi il mistero sugli ospedali

Chi è Sofia Bruscoli: da “Oltremoda” a “Domenica In” con Pippo Baudo

La carriera di Sofia Bruscoli arriva ad una svolta importante quando viene scelta da Milly Carlucci per partecipare alla terza edizione di Ballando con le Stelle. Successivamente lavora come inviata di “Oltremoda”, mentre nel 2007 debutta al cinema nella commedia “Matrimonio alle Bahamas” diretto da Claudio Risi. Nel 2008 partecipa come co-conduttrice e spalla di Carlo Conti nel programma celebrativo “I migliori anni” e non solo. La Bruscoli viene scelta anche come giurata nel programma “The Look of the Year” concorso presentato da Cristina Chiabotto e Tommy Vee. Seguono diverse esperienze in tv: da “Domenica in…7 giorni” con Pippo Baudo e piccoli ruoli in fiction.

Amelia Conte, ex fidanzata Rino Gaetano/ "Sognai una bara e poi quella telefonata..."

Nel 2012 conduce con Veronica Gatto il programma “Easy Driver”, mentre recentemente l’abbiamo rivista in tv nel game show “Game of Games Gioco Loco” condotto da Simona Ventura su Rai2. Proprio sulle sue esperienze in tv, la modella e conduttrice ha rivelato: “Con Carlo Conti è stata una bellissima esperienza affiancarlo nella conduzione de ‘I migliori anni’, ero più brava a condurre e a ballare che a cantare, e l’ho fatto con Roberta Giarrusso. Carlo è un professionista della tv italiana, per me è stato un piacere lavorare con lui ma anche con Milly Carlucci, Pippo Baudo con cui ho condotto Domenica In”.

LEGGI ANCHE:

Anna Falchi/ "Fiorello è stato il mio primo grande amore", la storia con Stefano Ricucci...

© RIPRODUZIONE RISERVATA