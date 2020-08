Sofia Bruscoli/ Dopo la rottura con Marcelo Fuentes, riparte dalla tv (C’è tempo per)

Bella e sempre impegnata, Sofia Bruscoli è sicuramente una promessa della nostra tv. In questi anni è passata da piccoli ruoli dietro le quinte a conduzioni addirittura al fianco di Carlo Conti in qualche frangente, e oggi tornerà su Rai1 al fianco di Beppe Convertini e Anna Falchi nel salotto di C’è tempo per… I tre sono stati impegnati in giuria insieme nei giorni scorsi per alcuni concorsi di bellezza e oggi si ritroveranno per un’intervista in cui la Bruscoli potrà dire la sua su quella che è stata la sua vita in questa prima metà del 2020 e come sarà nella seconda parte tra nuovi palinsesti, programmi e progetti lavorativi. Quello che non smetterà mai di fare è essere la premurosa e sportiva mamma di Nicole, la figlia avuta dall’ex tronista Marcelo Fuentes.

SOFIA BRUSCOLI TORNA IN TV DOPO LA ROTTURA CON MARCELO FUENTES

Proprio questa primavera, in pieno lockwdown, tra i due è successo qualcosa che li ha portati ad allontanarsi ma senza spiegare le motivazioni e nemmeno lo stato del loro rapporto. Quello che provato a rompere un po’ il silenzio è stato proprio Marcelo Fuentes che ha lanciato la sua frecciatina alla ex sui social al grido di: “Chi ti ama veramente ti cerca, chi ti ama veramente ti rispetta, la persona che trova scuse ogni volta che tu la cerchi non ti ama”. In molti sono convinti che i due non si siano lasciati molto bene ma resta comunque il legame della loro bambina nata nel 2014. Al centro di tutto potrebbe esserci proprio la carriera alla quale Sofia Bruscoli ha rinunciato per amore del suo compagno e per la sua bambina ma lei stessa ha più volte specificato che è dipeso tutto da lei ed “è una scelta di cui non si è mai pentita”.



