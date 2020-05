Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si sono lasciati/ “L’ho sopportato per troppo tempo”

Pubblicità

Dopo sette anni insieme, la relazione tra Sofia Bruscoli e l’ex protagonista di “Uomini e donne”, il tronista Marcelo Fuentes, sarebbe giunta al capolinea. Stando a quanto riportato dal settimanale “Nuovo”, la modella e attrice avrebbe ammesso di essere stanca, dichiarando “L’ho sopportato e supportato per troppo tempo. Ora basta”, per poi confidare nel corso dell’intervista telefonica: “È una cosa fresca, ho già detto troppo”. Sofia e Marcelo hanno avuto una figlia, Nicole Brigitta, e dopo la sua nascita la Bruscoli ha deciso di dedicarsi alla famiglia, allontanandosi dal mondo dello spettacolo. Una scelta della quale però non si è mai pentita, come da lei stessa ribadito.

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes, perché si sarebbero lasciati?

“Lo rifarei – aveva fatto sapere Sofia Bruscoli – Ho voluto seguire in prima persona la crescita di mia figlia. Non ho mai voluto una tata. Di lei ci siamo sempre occupati Marcelo e io”. Tuttavia sarebbe stata proprio questa decisione ad influire sulla rottura con Fuentes. A questa andrebbe aggiunta la convivenza forzata, costretta dalle norme sulla lotta al coronavirus. Al momento né Sofia né Marcelo hanno tuttavia confermato il gossip lanciato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Conferma che potrebbe tuttavia arrivare nelle prossime ore.



