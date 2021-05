Sofia Bruscoli/ “Per la pancia e il seno ecco il mio segreto”

Sofia Bruscoli ospite della nuova puntata di Game of games di Simona Ventura su Rai2. La conduttrice di Easy Driver torna così in televisione dopo la notizia della ritrovata serenità con il compagno Marcelo Fuentes con cui ha avuto una bellissima figlia di nome Nicole. La coppia ha vissuto un momento di crisi per fortuna superato proprio grazie all’amore per la piccola Nicole come ha raccontato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne: “un figlio resta nel cuore per sempre e Nicole è stata la calamita più forte. Sofia e io abbiamo caratteri decisi ma vogliamo riprovarci”.

Daniela Molinari/ “Prelievi Dna andranno in America: farmaco pronto tra un mese”

La bellissima Sofia, intervistata da palcoscenico.biz non ha nascosto che una volta scoperto di essere in dolce attesa, ha avuto qualche momento di difficoltà: “all’inizio hanno avuto un momento di perplessità, pensavano fossi troppo giovane. Abbiamo parlato molto, gli ho fatto capire che tra me e Marcelo, anche se non stiamo insieme da molto tempo, c’è un grande amore e quando ho fatto notare che mia madre era più giovane di me quando mi aspettava, infatti aveva vent’anni, non hanno più potuto obiettare su nulla”.

Beatrice Fraschini, picchiata e sequestrata/ Pena ridotta all’ex: "Non è giustizia!"

Sofia Bruscoli e la bellezza: “Sono fortunata”

Le paure di Sofia Bruscoli in realtà comprendevano anche la situazione lavorativa: “devo ammettere però, che qualche piccola apprensione c’è, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Con la crisi del nostro Paese io e Marcelo possiamo considerarci dei privilegiati, ma il nostro è pur sempre un mestiere precario. Io ho condotto Easy Driver su Rai Uno fino a giugno e ancora non so cosa farò nella prossima stagione e Marcelo presenta eventi musicali e premiazioni, ma non c’è garanzia di continuità e questa instabilità economica, preoccupa un po’ sia i miei genitori , che quelli di Marcelo”. Oggi Sofia Bruscoli è più bella che mai e non nasconde che questo risultato è frutto di qualche piccolo segreto e accorgimento. “Sono fortunata, ho un metabolismo molto veloce che mi permette di mangiare quello che voglio” – ha precisato la conduttrice che ha poi rivelato – “per la pancia e il seno che cresce a vista d’occhio, dalla seconda sono già passata alla terza, ho un segreto: l’olio di mandorle, con cui massaggio con cura queste parti del corpo. Lo uso tutti i giorni per evitare le smagliature. Un artificio di bellezza che mi è stato svelato da mia madre e anche dalla mamma di Marcelo, che se ne servivano quando erano incinta. Me lo hanno detto insieme, quando finalmente si sono conosciute, grazie alla mia bambina”.

LEGGI ANCHE:

Andreina Fabbi, moglie Roberto Baggio/ "Il nostro amore? Ancora oggi sempre intenso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA