Sofia Cagnetti é il vincitore di ballo ad Amici 2024?/ La maestra Alessandra Celentano si ricrede su di lei!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti svela il sogno custodito nel cassetto

Tra i talenti in corsa per un posto alla finale del serale di Amici 2024, sembra imporsi in modo importante Sofia Cagnetti. La ballerina allieva di Emanuel Lo risulta essere in continua crescita personale e artistica tanto da accalappiarsi commenti positivi ogni volta sempre migliori, di puntata in puntata, nell’attesa per la quinta puntata del serale di Amici 2024.

E, incalzata dalla produzione sulla sua ambizione più grande Sofia Cagnetti ammette di custodire nel cassetto un grande sogno quello di “riuscire ad arrivare alle persone e ad essere un appiglio per qualcuno, grazie alla danza ballare e riuscire a toccare le corde dell’anima nelle persone”, fa sapere la giovane promessa della danza. “Anche perché per noi ragazzi la danza é sulla forma più che sull’essenza, ma non é così”, aggiunge la ballerina di Amici 2024.

Dustin Taylor é il diretto rivale di Sofia Cagnetti, al serale di Amici 2024

A fare eco a Sofia Cagnetti, dicendosi legato da sempre alla danza é proprio l’altro candidato al titolo di vincitore del circuito ballo di Amici 2024, Dustin Taylor.

Il sogno nel cassetto del rivale australiano di Sofia Cagnetti? “Dance on a World tour”, “Ballare in tour mondiali”, fa sapere Dustin, per poi aggiungere di amare la danza tanto quanto viaggiare per vedere il mondo: “perché non fare tutto insieme?”.

E tornando al circuito ballo a rendere Sofia la diretta rivale di Dustin, anche in prospettiva della possibile finale di Amici, é ora la maestra del ballerino Alessandra Celentano: “la Celentano fa i complimenti a Sofia per il suo miglioramento”, si apprende tra i curiosi spoiler che fanno di Sofia Cagnetti una grande protagonista della quinta puntata serale di Amici 2024.

