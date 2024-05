Sofia Cagnetti: “Il percorso di Amici 23 è stato difficile ma bello”/ “Mi ha aiutata a gestire le emozioni”

Sofia Cagnetti è sicuramente stata una delle allieve più apprezzate di Amici 23, con la sua dolcezza ed energia. Eliminata al sesto serale, la ballerina ha rilasciato un’intervista a Superguidatv dove racconta la sua esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi.

“Mi ha insegnato tantissimo e ancora ora sto cercando di metabolizzare il tutto e capire. Mi ha sicuramente aiutata a gestire le emozioni e a non farmi prendere da loro, a tenere il controllo non in modo rigido ma con tranquillità senza starci male. Sicuramente c’è ancora tantissimo da fare ma ho 18 anni ed è anche normale” ha confessato Cagnetti in merito alla scuola più ambita d’Italia. La ballerina è pronta a guardare al suo futuro dopo il talent che si immagina sempre nel mondo della danza: “Tra un paio di anni mi vedo sicuramente ancora a studiare danza” ammette.

Sofia Cagnetti: “Ecco qual è l’esibizione ad Amici 23 che mi ha emozionato di più”

Dopo l’addio ad Amici 23, Sofia Cagnetti ha rotto il silenzio nell’intervista a Superguidatv dove ripercorre l’esibizione che l’ha emozionata di più: “Di quelle che ho fatto al serale tutte mi hanno emozionato, chi in un modo e chi in un altro. Forse quella che ricordo maggiormente è New York perché era la mia prima esibizione al serale, con l’adrenalina, l’ansia, di sciogliere il ghiaccio.”

Non è stato un percorso facile per lei quello nel programma, in cui ha dovuto affrontare anche attimi di smarrimento: “Il periodo più difficile è stato sicuramente all’inizio del mio percorso perché mi dovevo ambientare con delle nuove regole ed uno stile di vita diverso. E anche perché il percorso di Amici in sé è difficile ma al contempo molto bello” ha svelato la ballerina.











