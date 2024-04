Sofia Cagnetti sfodera la voce e sorprende tutti ad Amici 2024/ Le reazioni al nuovo talento

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti sfodera il talento poliedrico in vista della sfida al serale

Sofia Cagnetti, per la sfida a tre squadre attesa alla terza puntata del serale di Amici 2024, potrebbe sfoderare il suo talento nel canto da ballerina dal talento poliedrico. Un’ipotesi che non può dirsi azzardata, e che potrebbe concretizzarsi al rinnovato appuntamento del serale di Amici di Maria De Filippi, previsto sulle reti TV e streaming nella prima serata di sabato. Questo, dal momento che la ballerina allieva di Emanuel Lo e membro dei Cuccalo sorprende i compagni di studio competitor cosí come i fan del talent show, tra le immagini della gag registrata nel daytime di Amici 2024 in onda il 4 aprile 2024.

Tra le immagini sorprendenti divenute virali sui social, una inaspettata primadonna dell’intrattenimento quale può dirsi Sofia Cagnetti intrattiene, esibendosi nel canto. La giovane si improvvisa una cantante lirica, eseguendo degli inaspettati vocalizzi, per poi esibirsi sulle note di una cover improvvisata di Un ragazzo, una ragazza, un pezzo che The Kolors hanno presentato a Sanremo 2024.

Le reazioni alla gag di Sofia Cagnetti

“Mai visto tutto quest’entusiasmo nel fare le pulizie”, esclama un sorpreso Petit, all’ascolto dei vocals della ballerina Sofia Cagnetti. “Mai visto tutto sto detersivo sui fornelli”, aggiunge divertita Martina Giovannini, testimone della svolta con protagonista Sofia Cagnetti, che si improvvisa cantante in una sessione particolare del turno delle pulizie che le spetta ad Amici 2024. “É impazzita“, rincara la dose il cantante Petit.

Ma tra gli utenti attivi nel web, perlopiù telespettatori del talent show, c’é chi si dice pronto a scommettere che Sofia Cagnetti possa presto proporsi alla sfida a squadre del serale di Amici, con un’esibizione di canto del tutto inaspettata e/o dichiararsi pubblicamente come una concorrente dal talento poliedrico. Questo, imponendosi come prima concorrente ibrida in corsa al serale di Amici 2024, in qualità di ballerina-cantante e quindi performer multitasking.

Nel frattempo, intanto, per il circuito canto propriamente detto di Amici 2024 Mida spiazza tutti con il rifiuto al guanto di sfida voluto da Anna Pettinelli…

