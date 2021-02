Sofia Calesso Vs Alessia Marcuzzi “Non zittirmi”/”Carlotta raccomandata, il tuo ex..”

Sofia Calesso è finita in un tunnel in cui adesso continuerà a rimanere per un po’, almeno fino a che l’ordine delle cose non sarà ristabilito, almeno secondo quanto lei stessa pensa e dice. Tutto è nato con la partecipazione di Carlotta dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020, notizia che ha lasciato tutti un po’ senza parole perché sicuramente la biondina ha poco di vip e non è nemmeno una figlia di o, almeno, non del tutto. Secondo Sofia Calesso, infatti, sembra proprio che Carlotta sia arrivata nella casa su raccomandazione di Alessia Marcuzzi che ha ammesso di aver sentito e anche visto dopo Temptation la concorrente fidanzata di Nello. La stessa Marcuzzi ha fatto il suo in bocca al lupo a Carlotta quando è entrata nella casa sicura che avrebbe fatto bene salvo poi arrivare il commento di Sofia che ha accusato la conduttrice di averla raccomandata e che la prova di quello che dice sta proprio nel fatto che l’ex di Temptation faccia parte dell’agenzia del suo ex, Francesco Facchinetti.

Sofia Calesso contro Alessia Marcuzzi “Non zittirmi”

A quel punto è Alessia Marcuzzi che ha risposto smentendo le parole di Sofia Calesso rilanciando addirittura al grido di: “chi dice queste buffonate?” ma la sua ex concorrente ha deciso di non rimanere in silenzio: “Non mi sento nessuno, però evidentemente si è sentita di rispondermi e sono contenta; magari non si sono conosciute da prima, sicuramente poi c’è stata una grande raccomandazione ed è andata ad investire con l’ex marito Francesco Facchinetti, mettendola nella sua agenzia; quello che successo l’abbiamo visto, non voglio ripetermi, io lo ribadisco e lo sostengo”. La querelle finirà qua o toccherà a Carlotta rispondere all’ex collega.



