Attrice, cantante e ballerina, Sofia Carson è una delle artiste più complete del panorama dello spettacolo statunitense oggi in televisione per lo spettacolo “Andrea Bocelli 30: The Celebration”. Già da giovanissima, ha cominciato a prendere lezioni di danza e per 17 anni ha praticato jazz, flamenco e altri tipi di danza. Nel 2001, quando aveva soltanto 8 anni, ha debuttato nel musical de “Il mago di Oz”. Ha poi frequentato la University of Miami’s Musical Theatre Summer Intensive mentre nel 2006 ha cominciato a prendere le lezioni di canto classico, diplomandosi nella disciplina e cominciando anche a studiare lingue: parla infatti spagnolo, inglese e francese.

Da giovanissima, Sofia Carson ha cominciato a recitare in una serie tv, ottenendo un gran successo: camei e non solo per l’artista, che pian piano si è ritagliata uno spazio importante nel mondo del cinema, tantoché oggi è spesso protagonista di film e commedie. Nel 2020, ad esempio, ha partecipato al film Netflix “Feel the beat” mentre due anni più tardi ha recitato in “Purple Hearts”. Nel 2024, invece, è stato suo il ruolo di “Carry-on” sempre nel thriller Netflix, mentre nel 2025 ha recitato nella commedia drammatica “La lista dei miei desideri”. Ruoli che hanno reso sempre più famosa Sofia Carson.

Sofia Carson: le storie passate e l’amore con Manolo

Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito alla vita di Sofia Carson, che attualmente è impegnatissima sul set di vari film e commedie Netflix e non solo: amatissima dal pubblico, è tra le più richieste negli Stati Uniti e non solo. Non sappiamo, infatti, se al momento Sofia sia o meno fidanzata. Sappiamo però che in passato ha avuto una storia piuttosto importante con Manolo, il figlio di Sofia Vergara, anche lui di origini colombiane. Il ragazzo, nato nel 1991 quando la mamma aveva solamente 19 anni, è stato legato a Sofia per diversi anni e la loro storia si sarebbe conclusa nel 2016. Da quel momento non abbiamo notizie di altre storie d’amore di Sofia Carson: non sappiamo dunque se sia single o meno.