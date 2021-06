Sofia Chaalia, 14enne scomparsa da Ventimiglia/ Portata a Marsiglia da un algerino?

La scomparsa della giovane Sofia Chaalia è stata affrontata ieri nel corso della trasmissione Chi l’ha visto alla quale si è appellato lo zio. Di lei si sono perse le tracce da oltre tre settimane da Ventimiglia, in provincia di Imperia. “Ho la testa che mi frulla”, ha commentato la nonna, “ho tanti brutti pensieri, o che l’ammazzano o…”. La giovane è molto fragile e per questo era stata affidata ad una casa famiglia dalla quale ci si può allontanare. In passato era già scappata per un giorno. Lo zio Giuliano è molto allarmato per la sua scomparsa. “Questa volta è scappata da casa per andare chissà dove”, ha spiegato l’uomo. Il timore della famiglia è che possa essere trattenuta da qualcuno: “Magari c’è qualcuno che la tiene chiusa in casa”, ha ipotizzato la nonna.

Il primo giugno Sofia era tornata a casa, dalla madre, ma al ritorno dal lavoro la donna si accorge della sua scomparsa. “E’ scappata da casa, ha portato con sé solo il telefono, ha lasciato tutto in mezzo come se è uscita per tornare. Ha lasciato il tabacco sul tavolo… sembrava che doveva tornare”, ha spiegato lo zio.

SOFIA CHAALIA, 14ENNE SCOMPARSA DA VENTIMIGLIA: I TIMORI DELLA FAMIGLIA

Nei primi giorni successivi alla scomparsa, Sofia si mette in contatto con la madre tramite messaggi ma non è certo che sia stata proprio lei a scrivere. La 14enne, infatti, nonostante la richiesta della madre si sarebbe sempre rifiutata di farle sentire la sua voce. “Magari è lei ma è come se qualcuno gli dicesse cosa scrivere”, ha commentato lo zio. Da oltre una settimana la ragazza avrebbe interrotto anche in contatti scritti e non si è più collegata sui social se non per creare un profilo nuovo su Instagram con la bio che recita: “Non scrivetemi”. E’ stata Sofia a crearlo? “Le preoccupazioni sono tante perché purtroppo è minorenne e sappiamo come va oggi”, ha proseguito lo zio. A preoccupare è soprattutto il suo carattere estremamente ingenuo. E’ in pericolo? La presidente dell’associazione Noi4You, Patrizia Sciolla, ha commentato il caso con estrema preoccupazione: “Escluderei l’ipotesi che sia in casa di qualche amica, ho il timore che ci sia qualcosa di pericoloso e serio”, ha spiegato. Il suo timore è che possa essere vittima di manipolazioni. Dopo gli appelli ci sono stati vari avvistamenti tra Sanremo e Imperia in compagnia di uomini ma nessuno sembra averla vista. Tra le varie ipotesi è che anche Sofia possa aver passato il confine: “Il pericolo è altissimo”, ha commentato Patrizia Sciolla.

Lo zio di recente avrebbe sentito parlare di un ragazzo algerino che starebbe frequentando e che l’avrebbe portata a Marsiglia: “Ho sentito di questo algerino che sta con lei, non so se è realmente con lui. Può essere che sia in Francia, ma non so se con lui”. Dopo diversi giorni la giovane le ha mandato una foto in cui appare molto dimagrita e con un vistoso sfogo sul braccio. Dice di essere in Francia ma non ci sarebbe alcuna certezza. La famiglia ha mandato un appello alla giovane affinché possa fare ritorno a casa presto.



