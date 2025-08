Sofia Coppola, figlia di Ford Coppola e regina di Hollywood: ex di Tarantino, oggi moglie del cantante Mars e madre di due figlie superstar

Ford Coppola, la figlia Sofia supera il maestro?

Conosciuta per Marie Antoinette, Lost in Translation – L’amore tradotto e tante altre pellicole, Sofia Coppola è uno dei nomi di spicco nel panorama del cinema internazionale. Non tutti sanno che è la figlia di Francis Ford Coppola, anche lui importante regista oggi ricoverato in ospedale per un intervento al cuore. La figlia d’arte ha alle spalle una carriera importantissima, con tante curiosità che alcuni non immaginerebbero mai. Andiamo dunque a scoprire tutto su di lei!

Nata a New York nel 1971, Sofia Coppola respira cinema sin da piccolissima e anche i suoi fratelli Roman e Gian Carlo hanno seguito la strada del papà Ford Coppola. Una chicca di cui non molti sono a conoscenza è che la regista è cugina di Nicolas Cage, che cambiò il suo cognome da Coppola a Cage per non interferire con la famiglia. In ogni caso, Sofia è diventata un nome famoso nel mondo del cinema dopo la direzione del celebre lungometraggio Il giardino delle vergini suicide. Per quanto riguarda la sua vita privata, Sofia Coppola si è sposata per la prima volta nel 1999 con Spike Jonze, anche lui regista, ma dopo 4 anni è arrivato il divorzio.

Sofia Coppola, la vita privata: il matrimonio con la voce dei Phoenix Thomas Mars

Nel corso degli anni Sofia Coppola si fidanza con Quentin Tarantino, ma la storia d’amore non decolla e dopo poco tempo i due si rifanno una vita. La figlia di Ford Coppola sposa il frontman dei Phoenix, Thomas Mars, e nel 2006 nasce la loro prima figlia Romy. Nel 2010 invece nasce Cosima, la secondogenita. La regista continua a macinare successi uno dopo l’altro con On the Rocks e il capolavoro A Very Murray Christmas uscito nel 2015. Tra le varie attività, ha diretto anche alcuni video musicali come quello per la canzone Chloroform dei Phoenix, il gruppo musicale del marito. Verso gli anni ’90 la figlia di Ford Coppola diventa anche attrice e sceneggiatrice, mentre oggi è reduce dal successo del film “Priscilla”, che è stato presentato al Festival di Venezia 80.