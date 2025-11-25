Sofia, chi è la figlia di Giorgia Palmas e l'ex compagno Davide Bombardini: uguale alla mamma, oggi ha 17 anni. La madre: "Stai spiccando il volo"

Prima di conoscere Filippo Magnini e innamorarsi perdutamente di lui, tanto da convolare a nozze nel 2021, Giorgia Palmas ha vissuto altre storie d’amore, come quella con Davide Bombardini, ex calciatore. I due sono stati insieme diversi anni e sono diventati proprio in quel periodo genitori per la prima volta. Nel 2008 è infatti nata Sofia, la figlia di Giorgia Palmas e l’ex compagno Davide Bombardini: bambina fortemente desiderata e amata dai genitori, Sofia aveva solo pochi anni quando i due hanno scelto di diversi addio per via di incomprensioni caratteriali che però non hanno minato il loro rapporto e il bene che c’era, soprattutto per la serenità di Sofia.

Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini e figlia/ "Al tuo fianco sono sempre più fortunato"

Giorgia Palmas e Davide Bombardini si sono conosciuti negli anni Duemila e dopo la nascita di Sofia, nel 2008, la crisi è sopraggiunta intorno al 2011. Le prime avvisaglie di una crisi tra i due, coppia molto chiacchierata negli anni Duemila, sono arrivate dopo la partecipazione della modella e showgirl a L’Isola dei Famosi. A detta di Giorgia c’erano cose che non andavano bene già da prima del suo ritorno in tv. Parlando della loro rottura e della famiglia che ancora oggi, in qualche modo, continuano a formare, Giorgia ha spiegato: “Per quanto una rottura possa essere dolorosa, nulla giustifica il mettere in mezzo i figli“. I due hanno infatti cercato con fatica e sacrifici di mantenere un buon rapporto per il bene di Sofia, oggi adolescente felice.

Giorgia Palmas gelosa di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando 2025?/ La risposta spiazzante

Sofia, chi è la figlia di Giorgia Palmas e l’ex compagno Davide Bombardini: “Sta crescendo”

Oggi Sofia, la figlia di Giorgia Palmas e l’ex compagno Davide Bombardini, ha 17 anni. Nonostante stia vivendo l’età dell’adolescenza, di noma fatta di irrequietezza e vivacità, Sofia ha la fortuna di avere una famiglia molto unita. Infatti, a dispetto della separazione dei genitori, la sua è una bella famiglia molto legata: dal 2020 la sua vita si è arricchita ancor di più con l’arrivo di Mia, la sua sorellina. La mamma, dedicandole un post sui social in occasione del suo compleanno, ha scritto: “Questo con te è un viaggio incredibile ed è come se tutto, per me, fosse iniziato in quel 15 luglio del 2008”.