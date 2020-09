Sofia compie gli anni, mamma Federica Panicucci piange a Mattino5/ “Orgogliosa di te”

Momento di commozione in chiusura di Mattino5 oggi quando Federica Panicucci ha preso la parola dopo il blocco dedicato al gossip e allo spettacolo per fare gli auguri ad una “ragazzina speciale che oggi compie 15 anni”. Guardando poi dritta alla telecamera la conduttrice continua la sua dedica rivolta proprio alla sua bambina: “E’ una ragazzina meravigliosa di cui vado davvero molto fiera ed è mia figlia Sofia, Auguri Sofi… mi commuovo anche”. Federica Panicucci poi stacca lo sguardo commosso dalla telecamera e guarda gli ospiti presenti in studio quasi in cerca di aiuto. Ma chi è Sofia? Spesso la giovane appare sui social ma mai in primo piano e mai per darla in pasto al pubblico, agli hater e ai fan che seguono mamma Federica Panicucci sui social. Soprattutto in quest’ultimo periodo la conduttrice ha dedicato spesso dei pensieri ai suoi figli, gli stessi per i quali, almeno secondo i rumors, alla fine ha deciso di lasciare la conduzione di Mattino5 in piena pandemia lasciando Francesco Vecchi al timone da solo.

FEDERICA PANICUCCI FA GLI AUGURI ALLA FIGLIA SOFIA A MATTINO5

Spulciando il suo profilo Instagram e fermandoci a guardare una foto che la ritrae con i figli, leggiamo: “Riguardando le vecchie foto, ho trovato questa, di un paio di estati fa. Figli miei, torneremo a una vita normale, siatene certi, ma non saremo mai più come prima…In questi giorni mi viene in mente una frase di Rita Levi Montalcini che dice : ‘Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì…’”. Sofia è nata dal matrimonio di Federica Panicucci con Mario Fargetta proprio come suo fratello Mattia.



