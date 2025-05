Dopo la notizia su Ibiza Altea, che non potrà partecipare all’Isola dei Famosi 2025, sembra che gli autori abbiano trovato il nome della sostituta della ragazza. Secondo le ultime indiscrezioni non ancora confermate dalla diretta interessata, si tratterebbe di Sofia Costantini, ex concorrente di Temptation Island, nonchè tentatrice di Alfred, ex fidanzato di Anna. La reazione di quest’ultima ha poi alimentato il gossip pubblicando delle storie misteriose, dove ha detto di non riuscire più a contenersi dal dire ai suoi fan una notizia molto importante.

Sofia Costantini, infatti, si è sfogata sui social scrivendo queste parole in una storia dove sorride: “Che fatica tenersi dentro le cose belle quando vorresti urlarle! Cavolo! Sono giorni che sto morendo dalla voglia di dirvi una cosa e invece non posso, mannaggia!”. Non solo, a seguire anche Gabriele Parpiglia ha confermato nella sua newsletter che i casting de L’Isola dei Famosi 2025 si stanno concentrando su “amazzoni e bellocci”, e quindi sui volti più giovani e conosciuti del piccolo schermo. Non è difficile pensare che Sofia Costantini possa essere stata scelta per il reality condotto da Veronica Gentili, data la sua esperienza e popolarità da Temptation.

Sofia Costantini, chi è: da Uomini e Donne alla frase su Javier Martinez

Intanto, Sofia Costantini tiene il gioco dell’influencer misteriosa mantenendo il segreto sulla sua nuova esperienza ma allo stesso tempo inviando indizi non da poco. Infatti, si è mostrata felice in una foto, impaziente di avvisare tutti del suo nuovo incarico, sempre che si tratti de L’Isola. La ragazza è stata sia corteggiatrice di Uomini e Donne nel 2016 che tentatrice di Alfred Ekhator nel 2024, generando non poche polemiche dopo l’uscita dal programma. Su di lei gira anche il gossip di una presunta relazione con Nicolò Zaniolo, celebre calciatore. Poco dopo l’inizio dell’ultima edizione del Grande Fratello, Sofia Costantini aveva anche espresso un apprezzamento nei confronti dell’attuale fidanzato di Helena Prestes: “Ma scusate da quando Javier si è fatto così figo? Mi sa mi ero persa un pezzo, ero rimasta indietro”. Cosa ne pensate? Potrebbe essere lei la persona giusta per L’Isola dei Famosi 2025?