Sofia Crisafulli, tiktoker incinta a 18 anni/ “Ho capito che l’aborto non era per me”

Sofia Crisafulli, giovanissima star di Tik Tok appena 18enne è incinta. E’ stata lei nelle passate ore a spiazzare i fan con un post su Instagram inequivocabile nel quale compare con il pancino in vista mostrandosi in perfetta forma e facendo vedere anche la prima ecografia. “Ed eccomi qui a rendervi partecipi di un altro meraviglioso capitolo della mia vita”, ha esordito la giovanissima tiktoker, coinvolgendo anche in questo importante momento i suoi numerosi follower. La ragazza ha svelato di essere al terzo mese di gravidanza ed ha aggiunto: “non sono stati mesi semplici per me, c’è chi se n’è andato e chi invece è rimasto, chi ha deciso di appoggiarmi e chi no, ho vissuto momenti pieni di ansie, paure, dubbi e incertezze che non potevo sfogare con voi ancora per un po’, ma l’attesa è finalmente finita”.

Giovanna Civitillo, moglie Amadeus/ "Riuscì a conquistarmi con un bigliettino..."

Adesso che ha raggiunto il terzo mese, Sofia ha tutte le intenzioni di coinvolgere i suoi follower in questo percorso ricco di emozioni inedite. Sempre attraverso Instagram, la tiktoker ha spiegato come ha scoperto di essere incinta: “ogni mia scelta è stata difficile e ben pensata, la sera del 30 dicembre, insospettita da un ritardo decido di fare un test di gravidanza, completamente da sola ignara del risultato, che mi avrebbe stravolto la vita”.

Roberto Marino, morte del papà di Cristina Marino e la rinuncia a Sanremo 2022 di Luca Argentero

Sofia Crisafulli, tiktoker incinta: l’annuncio su Instagram

Una gravidanza, quella di Sofia Crisafulli, che nei primissimi frangenti la giovane ha ammesso di aver tenuto nascosto alla madre: “passati 10 giorni, dopo la prima ecografia sentendo il suo cuoricino battere nella mia pancia ho capito che l’aborto non era proprio una cosa per me, vado contro gli ideali o le opinioni di chiunque, decido di dirglielo, sapendo che in lei avrei trovato supporto come sempre, e così è stato”.

Per Sofia, quella che ha deciso di affrontare sarà una sfida non semplice della quale ne è per prima pienamente consapevole, “ma cercherò di uscirne al meglio, spero di poter essere la mamma che questa creatura si merita, spero di poter essere orgogliosa di me e di non fallire mai”, ha aggiunto. Nel rendere pubbliche le sue emozioni, la Crisafulli non ha nascosto le sue paure ed ha confidato di aver versato molte lacrime, “ma so che riuscirò a superare anche questa e sarà l’esperienza più bella della mia vita, non vedo l’ora di coinvolgervi e spero in un vostro supporto, vi ho sempre reso partecipe di tutto e questo penso sarà l’argomento più importante”, ha concluso, mandando il suo messaggio d’affetto ai suoi fan che solo su Instagram sono oltre 620mila.

PRISCILLA, CHI È LA DRAG QUEEN? VERA IDENTITÀ/ "Nastro Adesivo non solo sulla vita…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA