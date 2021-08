Sofia Dalle Rive, ex Astol/ “Vivo di sogni, vorrei lavorare nella moda”

Sofia Dalle Rive è la ex fidanzata di Astol, rapper ed ex concorrente del talent-show Amici di Maria De Filippi. Una storia d’amore importante quella tra il rapper e la youtuber durata circa due anni. La coppia però ad un certo punto ha cominciato ai fan la decisione di prendere due strade diverse pur continuando a volersi bene e ad avere stima reciproca. Oggi Sofia è una youtuber e Tiktoker molto seguita; un percorso che la giovanissima ha cominciato quando aveva soli 12 anni riscontrando nel tempo un buon successo. Sui social ha collaborato con tantissimi colleghi ed influencer come Jenny De Nucci e iPantellas. Non solo, ha partecipato al progetto la #ThisAgioCrew, con Mariasole Pollio, Giuseppe Baruto, Wando e Mattia Crosta, mentre Marco Cellucci e Iris Ferrari ha preso parte alla #TheCrew. Tra le varie collaborazioni anche quella con Carlotta Ferlito, ginnasta e star del web.

Sofia Dalle Rive su TikTok: “mi diverto a guardare i video comici”

Il successo di Sofia Dalle Rive sui social è arrivato sulle piattaforme di Instagram e TikTok. La youtuber, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato: “su Tik Tok io amo fare i video comici, magari in compagnia di qualche componente dells mia famiglia o raccontare quel che mi succede durante una giornata”. Non solo parlando del suo video preferito ha rivelato: “sicuramente il Tik Tok con mia mamma, registrato durante il periodo della quarantena, dove ci buttavamo la farina addosso”. Il successo di TikTok è oramai globale e la stessa Sofia non nasconde di esserne anche una fruitrice: “non ho degli account che preferisco ad altri, seguo varie persone, mi diverto a guardare i video comici oppure tutti quei balletti strani che io non riuscirò mai fare a fare, anche se devo ammettere che ci ho provato più di una volta!”. Infine parlando di sogni e progetti nel cassetto ha rivelato: “ho molti sogni, vivo di sogni, ma sicuramente la recitazione e la moda sono uno di questi, studio recitazione da quasi due anni, il che non è molto ma mi sto appassionando moltissimo a questo mondo e mi piacerebbe tanto farne parte”.

