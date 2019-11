Sofia di Benedetto/ Eliminata ad Amici 19 tra le polemiche e il Cannito Show

SOFIA DI BENEDETTO ELIMINATA AD AMICI 19?

Sofia di Benedetto è l’eliminata di Amici 19? La puntata del programma ha preso il via con la sfida di Martina ma presto avremo a che fare con una sfida a squadre che vedrà proprio Nyv perderà con tutto quello che questo significa per i suoi compagni. Maria de Filippi annuncia che sono i ballerini della squadra di Nyv a dover affrontare la sfida e, a quel punto, una in particolare, ovvero Sofia, dovrà affrontare subito il suo rivale, Giuseppe, al cospetto del giudice esterno Luciano Cannito. Sarà lui a giudicare le esibizioni dei due e, alla fine, farà proprio il nome di Giuseppe come vincitore mentre Sofia sarà costretta a lasciare la scuola non senza polemiche. In questa settimana la bella ballerina si è sciolta in un pianto liberatorio perché un po’ in crisi rispetto al suo modo di essere e a come si trova nella scuola e al suo cospetto c’è stata Elena d’Amario che l’ha aiutata a scaricare un po’ cercando di far venire fuori il suo modo di essere.

IL RESPONSO DI LUCIANO CANNITO DOPO IL NO A SOFIA

Rimane il fatto che oggi Sofia di Benedetto non riuscirà a colpire positivamente Luciano Cannito che la fermerà eliminandola e preferendo Giuseppe, lo sfidante. Le cose non si mettono bene quando la ballerina torna a piangere e i suoi compagni, almeno in parte, fanno lo stesso. In particolare, Nyv prenderà le sue parti tessendone le lodi e questo farà infuriare Cannito che farà presente ai ragazzi di essere arrivato da molto lontano proprio per essere giudice di questa sfida e non ama essere criticato soprattutto da chi non balla e non capisce di danza. Come reagirà la cantante e come la prenderà Sofia dopo essere stata eliminata?

