Sofia di Nudes, chi è?/ Minorenne vittima di revenge porn, per mano di chi?

Sofia, Nudes, chi è? Un video hot finisce nelle chat dei suoi compagni

Cambiano i soggetti ma non il succo della questione quando in Nudes è il momento di ascoltare e conoscere la storia della giovane Sofia. Questa volta la protagonista è ancora minorenne è la sua ‘colpa’ è quella di andare ad una festa con gli amici. In quel momento succede l’irreparabile perché alla festa c’è anche il ragazzo che le piace e con il quale finisce con l’avere un rapporto. Prende il via da qui la seconda storia della mini serie tv disponibile da oggi su RaiPlay con tutti gli episodi per sensibilizzare i ragazzi all’educazione ai sentimenti e al rispetto del corpo. Sofia è andata alla festa ed ha incontrato Tommi, il ragazzo del quale è innamorata e con il quale ha avuto un rapporto convinta di essere stata al centro di un momento romantico e indimenticabile. Da lì a poco però scopre la verità ovvero che il video di quel momento intimo è finito nelle chat e sui social.

Vittorio di Nudes, chi è?/ Video hot girato ad una festa lo mette nei guai

Chi ha inviato il video?

Da qui inizia il suo dramma perché mentre le sue amiche le stanno accanto, intorno a lei ci sono solo giudizi e pettegolezzi e anche andare a scuola diventa un inferno. Ma chi ha postato quel video? Forse lo stesso Tommi? La vita di Sofia è cambiata per la sua legata al reato di revenge porn e convinta di essere stata presa in giro proprio dal suo possibile ragazza, ma i tre episodi della serie che raccontano la sua storia, riveleranno altro. Proprio nel momento in cui i due stavano facendo l’amore lei si è accorta di uno strano rumore ma non ci ha dato peso fino a che il video di quel momento non è finito nelle chat dei suoi compagni, ma inviato da chi? La sorpresa finale arriva proprio nell’ultimo episodio della serie quando le sue amiche la invitano a non andare a scuola ma ritrovarsi insieme al lago per passare qualche ora spensierata. Ma è proprio lì che si ritroverà davanti una brutta sorpresa. Forse il video che le ha rovinato la vita non è partito dal telefono di Tommi bensì da una persona che le sta molto vicino. Che sia proprio una delle sue amiche? In Nudes è Fotinì Peluso (già volto noto di Romanzo Famigliare e de La Compagnia del cigno 2) a prestare il volto alla bella Sofia.

LEGGI ANCHE:

Ada di Nudes, chi è?/ Foto senza veli ad uno sconosciuto, poi il dramma..Nudes, serie tv RaiPlay/ Anticipazioni 20 aprile: le storie di Vittorio, Sofia e Ada

© RIPRODUZIONE RISERVATA