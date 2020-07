Sofia e Alessandro/ Video, dopo aver lasciato Temptation si amano più di prima

Sofia e Alessandro hanno deciso di mettere fine alla loro esperienza a Temptation Island 2020. O meglio è stato lui a chiedere un falò di confronto immediato con la fidanzata, dopo averla vista troppo vicina ad uno dei Tentatori. Dopo averla attesa a lungo in spiaggia, Alessandro ha avuto modo di parlarle e di esternarle le sue perplessità. Sofia però non si è fatta mettere i piedi in testa e ha risposto per le rime. Dopo una parentesi infuocata con accuse reciproche, alla fine Sofia ha sottolineato ancora una volta di amare profondamente il suo fidanzato. “Siamo più uniti di prima”, ha detto lui prima di uscire mano nella mano con la fidanzata. Dopo una sola settimana nei rispettivi villaggi, i due hanno deciso quindi di ritornare nella loro Perugia. La situazione però è ancora in bilico: i due saranno riusciti a chiarire in via definitiva? Oppure una volta ritornati a casa, si sono ritrovati di fronte agli stessi problemi che li hanno spinti a partecipare al programma? Clicca qui per guardare il video di Sofia e Alessandro.

Sofia e Alessandro, fan a caccia di informazioni

Sofia e Alessandro hanno già lasciato Temptation Island 2020 e i fan sono già a caccia di informazioni sul loro futuro. Non sappiamo infatti se la coppia stia ancora insieme oppure se abbia deciso di interrompere ogni rapporto, nonostante sia uscita intatta dal programma. I dubbi sono molti, soprattutto per le parole pronunciate da Sofia durante il falò di confronto: “Doveva essere un percorso che ci portava da qualche parte”, ha detto al fidanzato, “ma tu ti sei fatto travolgere dalla gelosia. Stasera hai dimostrato di essere così insicuro che mi hai chiamata dopo cinque giorni di Temptation, perchè hai visto un abbraccio. Non potevo non venire“. Dopo averlo accusato di essersi comportato a sua volta in modo scorretto, è stata sempre Sofia a recuperare tutto e a proporre ad Alessandro di uscire insieme. “Ma cambiati, non come prima“, ha sottolineato, “ti senti pronto?”. Dopo il fatidico bacio che ha suggellato la loro unione, Sofia gli ha chiesto di fidarsi di lei e di non lasciarsi abbagliare dalla gelosia.



