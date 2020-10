Sofia e Amedeo, un mese dopo fidanzati?/ Lui: “Non voglio più sbagliare” (Temptation Island)

Sofia e Amedeo, un mese dopo Temptation Island 2020 sono ancora fidanzati oppure si sono lasciati?

Sofia e Amedeo, cosa è successo un mese dopo la fine di Temptation Island 2020 e della loro uscita dal programma? In molti se lo chiedono e questa sera finalmente avranno una risposta. Tra le coppie che hanno partecipato al programma sicuramente loro hanno fatto discutere molto per via di quello che lei ha scelto, ovvero uscire con lui, mentre Amedeo sembrava essere arrivato al falò solo per chiudere ritrovandosi incastrato nella sconvolgente risposta di lei. Le prime novità sul loro rapporto sono arrivate su Uomini e donne Magazine. In un’intervista Amedeo ha ammesso di essersi sentito troppo male al momento del falò, che il cuore gli batteva a mille ma che nello stesso momento in cui Sofia parlava, lui ha capito che aveva paura di perderla e di amarla davvero.

Sofia e Amedeo si sono lasciati dopo Temptation Island 2020?

E i tentennamenti che abbiamo visto a Temptation Island? Acqua passata sembra perché nella stessa intervista Amedeo ha ammesso di aver sbagliato in passato ma di non volerlo più fare e, soprattutto, di voler andare avanti, tutt’altra reazione rispetto a quello che è successo al falò di confronto visto che aveva accusato Sofia di aver interrotto il loro percorso troppo in fretta e di non avergli permesso di capire se il loro rapporto sia ancora un rapporto amoroso o solo un’abitudine. Nonostante queste parole Sofia ha deciso di uscire con lui da fidanzata e, a ruota, anche Amedeo ha detto lo stesso. Ma cosa sarà successo subito dopo? Le parole rilasciate al Magazine di Uomini e donne sembrano confermare la loro unione solida e stabile, ma cosa è davvero successo dopo?



