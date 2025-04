Dall’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri, cominciato quando i due erano davvero giovanissimi, sono nate due bambine, i loro gioielli. La più grande, Sofia, ha quasi dieci anni: è nata infatti nel 2016. Qualche anno più tardi, nel 2019, è venuta al mondo Beatrice. Federica Nargi, parlando delle sue due figlie a Verissimo, ha raccontato: “Prima di loro la mia vita era molto più concentrata su me stessa, sulla mia famiglia d’origine, su Alessandro. Ma ora tutto ruota intorno a loro. Alessandro è molto bravo come papà ma gli diamo filo da torcere”. Ma che mamma è la showgirl e qual è il suo rapporto con le sue bambine? Le figlie di Federica Nargi sono la sua gioia immensa e la mamma non perde mai occasione per raccontare della loro quotidianità sui social, tra viaggi ma anche impegni di tutti i giorni, come la scuola, la casa e così via.

Chi è Federica Nargi? "Non rinnego le mie origini"/ "Striscia la Notizia? Fu una grande scuola"

“Hanno stravolto la mia vita, mi hanno fatto crescere, anzi, stiamo evolvendo insieme. Ogni fase della loro crescita per noi è una sfida nuova, un’emozione nuova” ha raccontato ancora la Nargi a Verissimo, che ha imparato a meravigliarsi delle piccole cose insieme alle figlie. “Non sono una mamma che dà solo regole e insegnamenti: sono per loro un punto di riferimento, voglio che siano libere di sentirsi sé stesse sempre” ha spiegato la modella e showgirl, che spinge Sofia e Beatrice a non vergognarsi delle loro emozioni.

Chi è Claudia Nargi, sorella di Federica Nargi?/ La lotta all'anoressia: "Mi sentivo impotente"

Figlie di Federica Nargi, chi sono: “Sono una mamma estroversa”

Con le sue figlie Sofia e Beatrice, Federica Nargi cerca di essere libera ed estroversa in modo tale da farle divertire e spingerle ad essere se stesse. Al contrario, Alessandro Matri – nonostante sia un papà molto presente – è più razionale con le bambine. Insomma, indipendentemente da come ognuno si comporti con le piccole, sia Federica che Alessandro sono due genitori profondamente innamorati delle loro piccole. E, nonostante la Nargi sognasse in passato di avere tre figli, ora sembra soddisfatta con Sofia e Beatrice, e completa.