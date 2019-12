Sofia e l’amore sui social con Kartik/ Venier: “come Caltagirone?”, lei “no, esiste”

Sofia e Kartik sono innamorati da circa 3 anni. Un nome davvero particolare quello del ragazzo indiano che Mara Venier ha difficoltà a pronunciare. Nonostante la distanza e l’indifferenze iniziale, Sonia racconta che i suoi genitori sono felici di questa cosa e la supportano, anche se il padre all’inizio non era molto d’accordo sulla conoscenza della figlia. La Venier allora le domanda se è davvero pronta ad incontrarlo: Sofia non ha dubbi ed è pronta a tutto per incontrare il suo “amore”. La ragazza allora varca la porta dei sogni e si ritrova così in India. Un lungo viaggio che la ragazza racconta così: “inizialmente non capivo, è stato un sogno, l’ho visto e non ci ho capito più niente. Era identico a come lo immaginavo. Mi sono innamorata di lui e dell’India, ora che l’ho vista ancora di più, è un posto che mi piace, andrei a vivere lì”. Neppure il tempo di finire che negli studi a sorpresa la raggiunge Kartik per scambiarsi quel bacio che in India non hanno potuto scambiarsi. “Sei felice di essere in Italia?” – chiede la Venier, che prosegue dicendo – “hai intenzioni molto serie con la nostra Sofia?”. Allora Kartik risponde: “si, voglio passare la mia vita con Sofia, la amo. Questa ragazza è il mio mondo”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Mara Venier: “Lui esiste o è come Caltagirone?”

La storia di Sofia a La Porta dei Sogni di Mara Venier su Rai1. Il secondo sogno al centro del programma della Zia Mara è quello di una giovane ragazza che da tre anni intrattiene una relazione a distanza con Kartik, un ragazzo dell’India conosciuto su Instagram. A chiamare alla redazione del programma per realizzare il sogno dei Sofia è stata la sorella gemella di Sonia che ha raccontato come in tutti questi anni la sorella sia completamente presa da Kartik. Detto fatto, visto che la Zia Mara è pronta a far incontrare i due per la prima volta. Sofia, infatti, varca la porta dei sogni e si ritrova improvvisamente in India per incontrare il suo amore Kartik. La Venier però prima di farla “partire” le chiede: “ma sei sicuro che esiste oppure è come Caltagirone?”. La ragazza precisa: “ci siamo videochiamata e sono tre anni che siamo innamorati”.

