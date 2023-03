Sofia e Lorenzo, chi sono i figli di Silvia Toffanin/ Lei: “Matrimonio? Noi siamo felici così”

Sofia Valentina e Lorenzo Mattia sono i figli di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi. Un grande amore quello nato tra la conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi che sono legati oramai da 22 anni. Il primo incontro, infatti, è avvenuto nel 2001 durante una partita di beneficenza del Milan e tra i due è scattata subito la scintilla. Un vero e proprio colpo di fulmine tra Piersilvio e Silvia che sono diventati subito coppia fissa. Un amore che i due hanno sempre tenuto ben lontano dal clamore mediatico e dal mondo del gossip pur essendo, entrambi, due protagonisti indiscussi della televisione italiana.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024/ Diretta gol: colpo del Montenegro! Live score

Piersilvio Berlusconi, infatti, è vicepresidente Mediaset e figura di riferimento per le tv del Biscione, mentre Silvia Toffanin è una conduttrice televisiva conosciuta dal grande pubblico per il programma di successo “Verissimo”. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Diretta Miami Open 2023/ Sinner Djere (2-0) streaming video tv: Jannik ha vinto!

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: l’amore per i figli e il matrimonio

Dalla lunga storia d’amore tra Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono nati due splendidi figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La coppia è felicemente innamorata e legata da più di 20 anni, ma ad oggi non hanno mai pensato al matrimonio né tantomeno alla possibilità di farlo in gran segreto. Proprio la conduttrice di Verissimo parlando della possibilità del matrimonio con il suo compagno di vita ha detto: “è un amore lungo oltre vent’anni. Ma il matrimonio…lo lasciamo al gossip. Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”.

Diretta/ Serbia Italia U21 (risultato finale 0-2): decide la doppietta di Mulattieri

Che dire: il matrimonio non è sempre il sigillo indispensabile per far funzionare un amore. La conferma arriva proprio da Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin che si amano da anni senza bisogno di un contratto!











© RIPRODUZIONE RISERVATA