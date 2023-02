Sofia e Mia, chi sono le figlie di Giorgia Palmas/ “Dobbiamo proteggerle e guidarle”

SOFIA E MIA, CHI SONO LE FIGLIE DI GIORGIA PALMAS?

Chi sono Sofia e Mia, le due figlie di Giorgia Palmas? Questo pomeriggio, negli studi di “Verissimo”, nel cast di ospiti della puntata del sabato del talk show in onda su Canale 5 saranno ospiti per la prima volta insieme proprio l’ex ‘velina’ di “Striscia la Notizia” assieme alla sua collega di un tempo, Elena Barolo. E la presenza della showgirl mora e blogger cagliaritana classe 1982 e dell’altra bionda, sua coetanea e anche attrice, con cui hanno scritto delle pagine indimenticabili del tg satirico delle reti Mediaset, sarà pure l’occasione per accendere i riflettori sulle loro vite private e gli affetti più cari.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, frecciatina Filippo Magnini?/ Spunta foto…

Ma cosa sappiamo di Sofia Bombardini e di Mia Magnini, le due figlie che Giorgia Palmas ha avuto prima durante la lunga relazione con Davide Bombardini e successivamente dalla love story con l’attuale marito, Filippo Magnini? Andiamo con ordine e partiamo dal luglio 2008, quando Giorgia Palmas, oramai lasciato il proscenio di “Striscia la Notizia” aveva proseguito la propria carriera televisiva e intanto era fidanzata con Bombardini, ex calciatore di Palermo e Atalanta, e in quel periodo in forza al Bologna: il 15 luglio di quell’anno era nata infatti Sofia. “Il nome? Semplicemente ci piaceva” aveva spiegato il compagno che tuttavia poi romperà con la Palmas: questa, come si ricorda, sarà in seguito legata per cinque anni a Vittorio Brumotti (dal 2012 al 2017) prima di conoscere Filippo Magnini, entrato nella sua vita nel 2018 e quando la primogenita Sofia era già grande.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini nuovo figlio in arrivo?/ Vacanze in Sardegna in love

PALMAS, “CON FILIPPO MAGNINI UNA FAMIGLIA ALLARGATA E…”

Con Magnini, Giorgia Palmas è legata sentimentalmente ancora oggi tanto che la coppia aveva deciso in un primo tempo di sposarsi con rito civile nel maggio del 2021 e successivamente di convolare a giuste nozze pure in chiesa quasi esattamente un anno dopo, a maggio 2022: ed è con il 40enne nuotatore, già ex di Federica Pellegrini, che la Palmas aveva concepito e dato alla luce due anni prima la sua seconda figlia Mia, il 25 settembre del 2020. “Oggi sei arrivata da noi, e ci hai lasciati senza parole: anzi ora che mi sono ripreso te lo dico… Ti amo piccola Mia!” aveva scritto sui social il pesarese, allegando una foto della mamma con la neonata.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI/ Piangono rivedendo le loro nozze: "Meraviglioso"

E proprio durante una precedente ospitata di Giorgia Palmas, assieme al suo Filippo Magnini, negli studi di “Verissimo”, i due avevano parlato non solo della loro esperienza come genitori ma pure di quella che è a tutti gli effetti una sorta di famiglia allargata. “La piccola cresce, ha un anno e mezzo ed è scatenata” aveva rivelato la showgirl sarda, spiegando anche che con Sofia oramai alle superiori si divideva tra cambiare pannolini e… ripetere Manzoni. “Noi dobbiamo proteggerle e guidarle, essere degli esempi ma lasciar fare il loro percorso” avevano poi raccontato alla padrona di casa, Silvia Toffanin. “Sofia mi dà la possibilità di essere un papà per lei (…) mi fa essere padre come lo sono per Mia e ciò è molto bello per me” aveva proseguito Magnini, confermando così di avere pure un ottimo rapporto con la famiglia di Davide Bombardini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA