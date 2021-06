Sofia Ellar, ex fidanzata Alvaro Soler/ “Abbiamo sfruttato al meglio ogni momento”

Sofia Ellar è l’ex fidanzata di Alvaro Soler, il cantante della canzone “Sofia”. Un grande amore quello tra l’artista catalano e la cantautrice anglo-spagnola uniti dalla passione per la musica a tal punto che i due avevano in diverse occasioni parlato anche di progetti di vita insieme e di matrimonio. Purtroppo qualcosa si è spezzato visto che sui social, il cantate de “El mismo sol” ha ufficializzato la fine della storia d’amore. “Carissima Famiglia, gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre stati onesti con voi, Sofia e io volevamo dirvi che le nostre vite andranno per strade separate” sono le parole con cui Alvaro Soler ha comunicato ai fan la fine della relazione con la bella Sofia. La voce di “Sofia” ha poi aggiunto: “saremo ancora quei due che hanno sfruttato al meglio ogni momento, ridendo, inseguendo i nostri sogni e sostenendosi a vicenda dentro e fuori dal palco. Sappiamo che capirete cosa stiamo passando e vogliamo ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete sempre donato. Vi amiamo, ci amiamo e cercheremo sempre di essere la migliore versione di noi stessi in futuro”.

Lorella Cuccarini/ "Raffaella Carrà? Non ci sentiamo più"

Alvaro Soler e Sofia Ellar si sono lasciati

Non è dato sapere quali siano stati i motivi che hanno spinto Alvaro Soler e Sofia Ellar a prendere questa decisione, ma una cosa è certa: la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i tantissimi fan della coppia spagnola. Del resto solo pochi mesi fa i due avevano parlato di un possibile matrimonio da celebrare lo scorso anno, ma poi rimandato per cause di forza maggiore: la pandemia da Coronavirus. Alvaro e Sofia formavano una bellissima coppia dal 2016, anno che ha segnato la consacrazione internazionale dell’artista catalano con la super hit “Sofia”. Attenzione però questa canzone non è dedicata alla Ellar, visto che nella vita di Soler c’è stata un’altra Sofia che gli ha spezzato il cuore come ha raccontato durante un’intervista: “il mio primo grande amore è arrivato a 19 anni. Maria, che è la Sofia della canzone, è stata la prima ragazza di cui mi sono innamorato davvero. Mi ha lasciato per un altro, sono stato malissimo per due mesi”.

LEGGI ANCHE:

Alvaro Soler/ "Per me il lusso è andare al supermercato senza fare troppi conti"Heather Parisi vs Lorella Cuccarini/ Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia e pensieri sui diritti civili

© RIPRODUZIONE RISERVATA