Sofia Ellar, ex fidanzata Alvaro Soler/ Amore finito su Instagram: “Strade separate”

Sofia Ellar è l’ex fidanzata del cantante Alvaro Soler, che quest’oggi sarà ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier, intonando il suo brano “Magia”. L’artista ha da poco detto addio alla sua compagna con un annuncio pubblicato su entrambi i profili Instagram della coppia: “Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma dato che siamo stati sempre onesti io e Sofia volevamo dirvi che le nostre vite prenderanno strade separate. Saremo ancora quei due che hanno sfruttato al meglio ogni momento, ridendo, inseguendo i nostri sogni e sostenendoci a vicenda sul palco e fuori scena”.

E ancora: “Sappiamo che comprendete cosa stiamo passando e vogliamo ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete sempre donato. Vi amiamo, ci amiamo, e cercheremo sempre di essere la migliore versione di noi stessi in futuro”. Una storia d’amore che era germogliata, si vocifera, tra il 2015 e il 2016, ma l’autore di numerosi tormentoni estivi ha reso noto il loro fidanzamento soltanto in occasione del San Valentino 2018, scrivendo sui social: “Non mi piace San Valentino, ma tu sei la donna più bella del mondo e delle terre di mezzo”.

SOFIA ELLAR, EX DI ALVARO SOLER: COLLEGA DI LAVORO

Sofia Ellar e Alvaro Soler si sono dunque lasciati tra fine marzo e inizio aprile 2021, anche se, a onor del vero, qualche anomalia nel loro rapporto poteva intravedersi monitorando i rispettivi profili dei giovani, che non postavano foto che li ritraevano insieme addirittura da gennaio. I veri motivi della rottura non sono stati mai resi noti, ma l’addio, in ogni caso, è avvenuto con grande rispetto da parte di entrambe le parti in causa.

Sofia Ellar, nata in Inghilterra, a Londra, ma di origini iberiche, è anche lei una cantante, pertanto collega di Alvaro Soler, che avrebbe conosciuto per la prima volta in assoluto a Berlino e, successivamente, si sarebbero incontrati di nuovo all’interno di uno studio di registrazione. Il dubbio irrisolto – che rimane tuttora – è legato al singolo “Sofia” del cantante spagnolo, che in molti hanno pensato fosse dedicato alla giovane, ma potrebbe essersi trattato di una semplice casualità, dato che i diretti interessati non hanno mai confermato questa versione decisamente romantica.

